Какие модели iPhone получат iOS 19 в конце 2025 года — полный перечень

Смартфон Apple iPhone с концептным дизайном iOS 19. Фото: скриншот/YouTube

Частная учетная запись в соцсети X, которая ранее правдиво раскрывала данные о совместимости устройств, сообщает, что iOS 19 не будет доступна для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max. Как отмечается, все эти модели имеют чип A12 Bionic, и, очевидно, именно его поддержка будет прекращена с приходом iOS 19.

Об этом пишет MacRumors.

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По предварительным данным, остальные смартфоны, которые сейчас используют iOS 18, продолжат получать обновления с выходом iOS 19. Полный перечень совместимых моделей таков:

iPhone 16e;

iPhone 16;

iPhone 16 Plus;

iPhone 16 Pro;

iPhone 16 Pro Max;

iPhone 15;

iPhone 15 Plus;

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max;

iPhone 14;

iPhone 14 Plus;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14 Pro Max;

iPhone 13;

iPhone 13 mini;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max;

iPhone 12;

iPhone 12 mini;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone SE (2-го поколения или новее).

В то же время на некоторых старых моделях с iOS 19 могут не работать усовершенствованные функции, поскольку им нужны более мощные процессоры. Например, возможности Apple Intelligence в iOS 18 доступны только на iPhone 15 Pro и iPhone 16.

Что касается iPadOS 19, ожидается, что седьмое поколение iPad с чипом A10 Fusion потеряет поддержку. В то же время устройства с A12 Bionic, в частности iPad mini 5, остаются совместимыми.

Источник этой информации ранее публиковал сведения о совместимости iOS 18 еще до ее официального анонса. По плану Apple, презентация iOS 19 и iPadOS 19 состоится на Всемирной конференции разработчиков (WWDC), которая стартует в понедельник, 9 июня.

Напомним, в сети активно обсуждают следующее обновление iOS 19. Известно, что новая версия операционной системы получит интерфейс, похожий на visionOS, а один из энтузиастов уже создал живой макет, который можно опробовать на собственном iPhone.

Также мы писали, что Apple официально объявила дату проведения Всемирной конференции разработчиков. Уже 9 июня компания анонсирует iOS 19 и покажет другие программные платформы.