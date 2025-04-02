Подождите с обновлением — iOS 18.4 разряжает батарею iPhone еще быстрее

Смартфон Apple iPhone на зарядке. Фото: Unsplash

Многие владельцы iPhone, которые поспешили установить свежее обновление iOS 18.4, начали массово сетовать на быструю разрядку аккумулятора. В социальных сетях публикуют посты с возмущением и называют состояние батареи "ужасным", а некоторым приходится заряжать телефон по несколько раз в день.

Об этом пишет DailyMail.

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Некоторые заметили и резкие "падения" процента здоровья аккумулятора сразу после обновления. Пользователи пишут, что показатель "Состояние аккумулятора" (например, был на уровне 87%) вдруг упал до 79%. Некоторые считают, что регулярные обновления намеренно сокращают время автономной работы, хотя Apple этого никогда не подтверждала.

Я беру свои слова обратно



Battery life is not just shit in iOS 18.4 it's utterly horrendous. pic.twitter.com/vVyxFHZ8mF - Ken (@OldAppleTech) 22 февраля 2025 г.

Специалисты советуют дать системе несколько дней на "оптимизацию": новые версии iOS обычно выполняют немало фоновых задач, и в этот период телефон может быстрее разряжаться. Если ситуация не нормализуется, полезно проверить показатели "Состояние аккумулятора и зарядка" в разделе "Настройки" — "Аккумулятор". Со временем любая литий-ионная батарея теряет емкость, поэтому снижение уровня здоровья может быть сигналом для замены.

Также стоит выключить функции, незаметно расходующие немало энергии, например, Wi-Fi Assist, которая автоматически подключает мобильные данные при слабом сигнале Wi-Fi. Если заметных улучшений нет, пользователи советуют обращаться в официальную службу поддержки или авторизованные сервисные центры Apple, чтобы установить, не пришло ли время для замены аккумулятора.

После любого масштабного обновления iOS иногда возникают подобные проблемы с автономностью. Apple обычно выпускает следующие "мелкие" исправления, чтобы устранить недостатки и стабилизировать работу устройств. Если батарея разряжается слишком быстро даже через несколько недель после обновления, стоит исследовать, есть ли технические причины, и при необходимости воспользоваться советами специалистов.

Напомним, надежный инсайдер назвал модели iPhone, которые не получат обновление до iOS 19. Эти модели имеют чип A12 Bionic, который, вероятно, больше не будет поддерживаться Apple.

Также мы писали, что в сети активно обсуждают будущий дизайн обновления iOS 19. Известно, что ее интерфейс будет вдохновлен visionOS, и уже можно испытать его на собственном iPhone с помощью живого макета.