iPhone щойно з коробки — 7 налаштувань, які потрібно здійснити в першу чергу

Новий смартфон Apple iPhone у коробці. Фото: Unsplash

Придбання нового iPhone — це завжди приємна подія. Це не лише сучасний гаджет із потужнішим чипсетом, кращою камерою та оновленим дизайном, а й чудова нагода попрацювати з налаштуваннями й адаптувати смартфон під себе. Проте слід пам'ятати, що в iPhone є кілька параметрів, які варто відкоригувати одразу після покупки. І зовсім не важливо, чи ви відновлюєте резервну копію старого пристрою, чи налаштовуєте новий "з нуля".

Сайт Новини.LIVE розповідає, які налаштування потрібно здійснити на новому iPhone після купівлі.

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Як налаштувати Face ID

Face ID — один із найзручніших способів розблокування iPhone, оскільки для цього не потрібно натискати жодних кнопок чи щось прикладати. Але навіть ця технологія може працювати ще швидше, якщо налаштувати так званий альтернативний зовнішній вигляд:

відкрийте "Налаштування" і перейдіть у розділ "Face ID та код-пароль";

оберіть пункт "Альтернативний зовнішній вигляд";

повторно відскануйте своє обличчя.

Рекомендується робити це в темному приміщенні (наприклад, у ванній чи туалеті без освітлення). Так Face ID краще "запам'ятає" вас у різних умовах і розблоковуватиме смартфон швидше.

Системні служби геолокації

Якщо ви відновили новий iPhone з резервної копії, буває, що системні служби геолокації знову активуються (навіть якщо раніше були вимкнені). Щоб переконатися, що вони не розряджають телефон зайвий раз, перевірте:

у "Налаштуваннях" відкрийте розділ "Конфіденційність і безпека";

перейдіть до "Служби геолокації";

прокрутіть униз і виберіть "Системні служби".

Залиште ввімкненим лише "Знайти iPhone" (і "Установлення часового поясу", якщо часто подорожуєте).

Пункт управління на iPhone

Захист смартфона від сторонніх осіб — важливий момент. Вхід у заблокований iPhone без коду або Face ID практично неможливий, однак у Пункті управління є опція ввімкнути режим "У літаку". Це може знешкодити функцію "Локатор", і знайти загублений пристрій стане складніше. Тому варто заблокувати доступ до Пункту управління з екрана блокування:

відкрийте "Налаштування" і зайдіть у "Face ID та код-пароль";

прокрутіть униз до розділу "Доступ із заблокованим екраном";

вимкніть тумблер "Пункт управління".

Таким чином ніхто не зможе випадково або навмисне ввімкнути авіарежим без розблокування.

Як вимкнути Live Photo

За замовчуванням iPhone робить Live Photo — короткі відеоролики замість статичних зображень. Якщо цей формат вам не потрібен, а звичайних фото цілком достатньо:

запустіть "Камеру";

натисніть на жовтий кружечок у правому верхньому куті, щоб він став закресленим (Live Photo буде вимкнено).

Резервна копія iPhone

Як тільки ви налаштуєте новий iPhone, майже відразу може прийти попередження, що в iCloud закінчується місце. Замість того щоб одразу купувати більше простору, краще оптимізувати резервну копію:

відкрийте "Налаштування" і знайдіть розділ "iCloud";

перейдіть у "Резервне копіювання";

виберіть резервну копію свого iPhone.

Дочекайтеся, поки завантажиться список складових, і вимкніть зайве (найбільше місця зазвичай займає "Медіатека").

Також перевірте розділ "Фото" в налаштуваннях і, за потреби, вимкніть "Медіатеку iCloud", адже саме фото та відео часто займають найбільше простору в хмарі.

Гучність дзвінка на iPhone

Інколи власники iPhone плутають гучність мультимедіа (відео, музика) з гучністю дзвінка та будильника. Якщо регулювати звук боковими кнопками, можна випадково зменшити дзвінок до мінімуму й пропустити важливий виклик або проспати. Щоб уникнути цього:

відкрийте "Налаштування" та оберіть "Звуки і вібрація";

вимкніть тумблер "Змінювати кнопками";

встановіть повзунок "Рингтон і сповіщення" на бажаний рівень гучності.

Відтепер бокові кнопки регулюватимуть лише гучність мультимедіа, не зачіпаючи дзвінок і будильник.

Вимкнути оновлення контенту

Фонове оновлення контенту ніби повинно дозволяти додаткам підвантажувати дані наперед, аби під час запуску все відкривалося швидше. Однак на практиці ця функція зазвичай споживає зайвий заряд акумулятора iPhone і дає мінімум користі. Щоб її вимкнути:

перейдіть у "Налаштування" та оберіть "Основні";

зайдіть у "Оновлення контенту";

у верхній частині екрана натисніть "Оновлення контенту" і виберіть "Вимкнено".

Нагадаємо, iPhone SE 3 досі залишається популярним варіантом для тих, хто хоче доторкнутися до екосистеми Apple не за дорого. У 2025 році компанія випустила продовження серії у вигляді iPhone 16e, який має кращу продуктивність, але й вищу ціну.

Також ми писали, що iPhone 16 Pro виявився досить "безпечним" оновленням з боку Apple. Хоча це й один з найкращих смартфонів на ринку, навряд чи варто оновлюватися до нього власникам iPhone 15 Pro. Варто дочекатися iPhone 17 Pro, який може запропонувати значно більше.