iPhone только что из коробки — 7 настроек, которые нужно сделать в первую очередь

Новый смартфон Apple iPhone в коробке. Фото: Unsplash

Приобретение нового iPhone — это всегда приятное событие. Это не только современный гаджет с мощным чипсетом, лучшей камерой и обновленным дизайном, но и прекрасная возможность поработать с настройками и адаптировать смартфон под себя. Однако следует помнить, что в iPhone есть несколько параметров, которые следует откорректировать сразу после покупки. И совсем не важно, восстанавливаете ли вы резервную копию старого устройства или настраиваете новое "с нуля".

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие настройки нужно осуществить на новом iPhone после покупки.

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Как настроить Face ID

Face ID — один из самых удобных способов разблокировки iPhone, поскольку для этого не нужно нажимать никаких кнопок или что-то прикладывать. Но даже эта технология может работать еще быстрее, если настроить так называемый альтернативный внешний вид:

откройте "Настройки" и перейдите в раздел "Face ID и код-пароль";

выберите пункт "Альтернативный внешний вид";

повторно отсканируйте свое лицо.

Рекомендуется делать это в темном помещении (например, в ванной или туалете без освещения). Так Face ID лучше "запомнит" вас в разных условиях и будет разблокировать смартфон быстрее.

Системные службы геолокации

Если вы восстановили новый iPhone из резервной копии, бывает, что системные службы геолокации снова активируются (даже если ранее были выключены). Чтобы убедиться, что они не разряжают телефон лишний раз, проверьте:

в "Настройках" откройте раздел "Конфиденциальность и безопасность";

перейдите в "Службы геолокации";

прокрутите вниз и выберите "Системные службы".

Оставьте включенным только "Найти iPhone" (и "Установка часового пояса", если часто путешествуете).

Пункт управления на iPhone

Защита смартфона от посторонних лиц — важный момент. Вход в заблокированный iPhone без кода или Face ID практически невозможен, однако в пункте управления есть опция включить режим "В самолете". Это может обезвредить функцию "Локатор", и найти утерянное устройство станет сложнее. Поэтому стоит заблокировать доступ к Пункту управления с экрана блокировки:

откройте "Настройки" и зайдите в "Face ID и код-пароль";

прокрутите вниз до раздела "Доступ с заблокированным экраном";

выключите тумблер "Пункт управления".

Таким образом никто не сможет случайно или умышленно включить авиарежим без разблокировки.

Как отключить Live Photo

По умолчанию iPhone делает Live Photo — короткие видеоролики вместо статических изображений. Если этот формат вам не нужен, а обычных фото вполне достаточно:

запустите "Камеру";

нажмите на желтый кружочек в правом верхнем углу, чтобы он стал зачеркнутым (Live Photo будет выключен).

Резервная копия iPhone

Как только вы настроите новый iPhone, почти сразу может прийти предупреждение, что в iCloud заканчивается место. Вместо того чтобы сразу покупать больше пространства, лучше оптимизировать резервную копию:

откройте "Настройки" и найдите раздел "iCloud";

перейдите в "Резервное копирование";

выберите резервную копию своего iPhone.

Дождитесь, пока загрузится список составляющих, и отключите лишнее (больше всего места обычно занимает "Медиатека").

Также проверьте раздел "Фото" в настройках и, при необходимости, отключите "Медиатеку iCloud", ведь именно фото и видео часто занимают больше всего пространства в облаке.

Громкость звонка на iPhone

Иногда владельцы iPhone путают громкость мультимедиа (видео, музыка) с громкостью звонка и будильника. Если регулировать звук боковыми кнопками, можно случайно уменьшить звонок до минимума и пропустить важный вызов или проспать. Чтобы избежать этого:

откройте "Настройки" и выберите "Звуки и вибрация";

выключите тумблер "Изменять кнопками";

установите ползунок "Рингтон и оповещения" на желаемый уровень громкости.

Отныне боковые кнопки будут регулировать только громкость мультимедиа, не затрагивая звонок и будильник.

Отключить обновление контента

Фоновое обновление контента вроде бы должно позволять приложениям подгружать данные заранее, чтобы при запуске все открывалось быстрее. Однако на практике эта функция обычно потребляет лишний заряд аккумулятора iPhone и дает минимум пользы. Чтобы ее выключить:

перейдите в "Настройки" и выберите "Основные";

зайдите в "Обновление контента";

в верхней части экрана нажмите "Обновление контента" и выберите "Выключено".

Напомним, iPhone SE 3 до сих пор остается популярным вариантом для тех, кто хочет прикоснуться к экосистеме Apple не за дорого. В 2025 году компания выпустила продолжение серии в виде iPhone 16e, который имеет лучшую производительность, но и более высокую цену.

Также мы писали, что iPhone 16 Pro оказался достаточно "безопасным" обновлением со стороны Apple. Хотя это и один из лучших смартфонов на рынке, вряд ли стоит обновляться до него владельцам iPhone 15 Pro. Стоит дождаться iPhone 17 Pro, который может предложить значительно больше.