iPhone 16e проти iPhone SE 3 — чи варто міняти свій пристрій на новинку

Смартфон Apple iPhone 16e. Фото: скриншот/YouTube

На ринку недорогих смартфонів iPhone SE 3 досі залишається популярним варіантом для тих, хто хоче поринути в екосистему Apple, але не витрачати всі гроші світу. Цього року компанія випустила продовження серії у вигляді iPhone 16e, який пропонує сучасні характеристики, але за вищу ціну.

Про те, чи варто переходити з iPhone SE 3 на iPhone 16e, пише iTechua.

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Новинка від Apple отримала сучасний дизайн з майже безрамковим 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм Super Retina XDR, що значно перевершує застарілий 4,7-дюймовий Retina LCD в iPhone SE 3. До того ж iPhone 16e захищений міцнішим склом Ceramic Shield.

В iPhone вже давно з'явилася система безпеки Face ID, тоді як SE 3 оснащений старою кнопкою "Додому" з Touch ID.

iPhone 16e отримав чип Apple A18, майже аналогічний тому, що в iPhone 16. Він значно потужніший, ніж SE 3 з A15 Bionic. Новинка також має 8 ГБ оперативної пам'яті проти 4 ГБ в iPhone SE 3. Батарея нової моделі майже вдвічі більша — 4005 мАг проти 2018 мАг в SE 3. У багатьох тестах автономності iPhone 16e досягає рівня iPhone 16 та не поступається навіть iPhone 16 Pro.

Телефони підтримують бездротову зарядку, але iPhone 16e заряджається швидше через USB-C у порівнянні з застарілим Lightning в SE 3.

Щодо камер, iPhone 16e отримав один модуль на 48 мегапікселів проти 12 мегапікселів в iPhone SE 3. Новинка робить чіткіші та якісніші знімки в умовах слабкого освітлення, а також має просунуті можливості відеознімання. Хоча в SE 3 непогана камера навіть за сучасними мірками, їй бракує деталізації. Камера для селфі також гірша і має роздільну здатність 7 мегапікселів, водночас iPhone 16e має 12 мегапікселів.

Зважаючи на всі відмінності між обома пристроями, очевидно, що роки, протягом яких лінійка SE залишалася без оновлень, дали свої плоди. З того часу, коли випускався iPhone SE 3, технології вже встигли зробити значний стрибок вперед, полишивши позаду більшість функцій, які були інноваційними лише 3 роки тому.

Єдиною перевагою iPhone SE 3 над iPhone 16e є його ціна. Різниця між обома пристроями становить приблизно вдвічі на користь SE 3 — він дешевший.

Нагадаємо, компанія Apple представила iPhone 16e як нову модель лінійки iPhone 16. З огляду на ціни на новинку, виникає резонне питання — чи не краще докласти гроші та взяти iPhone 16.

Також ми писали, що в Україні офіційно стартував продаж iPhone 16e. Деякий час смартфон пропонуватиметься за спеціальними цінами.