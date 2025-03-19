iPhone 16e против iPhone SE 3 — стоит ли менять свое устройство на новинку

Смартфон Apple iPhone 16e. Фото: скриншот/YouTube

На рынке недорогих смартфонов iPhone SE 3 до сих пор остается популярным вариантом для тех, кто хочет окунуться в экосистему Apple, но не тратить все деньги мира. В этом году компания выпустила продолжение серии в виде iPhone 16e, который предлагает современные характеристики, но за более высокую цену.

О том, стоит ли переходить с iPhone SE 3 на iPhone 16e, пишет iTechua.

Читайте также:

Стоит ли обновляться до iPhone 16e, имея iPhone SE 3

Новинка от Apple получила современный дизайн с почти безрамочным 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR, что значительно превосходит устаревший 4,7-дюймовый Retina LCD в iPhone SE 3. К тому же iPhone 16e защищен более прочным стеклом Ceramic Shield.

В iPhone уже давно появилась система безопасности Face ID, тогда как SE 3 оснащен старой кнопкой "Домой" с Touch ID.

iPhone 16e получил чип Apple A18, почти аналогичный тому, что в iPhone 16. Он значительно мощнее, чем SE 3 с A15 Bionic. Новинка также имеет 8 ГБ оперативной памяти против 4 ГБ в iPhone SE 3. Батарея новой модели почти вдвое больше — 4005 мАч против 2018 мАч в SE 3. Во многих тестах автономности iPhone 16e достигает уровня iPhone 16 и не уступает даже iPhone 16 Pro.

Телефоны поддерживают беспроводную зарядку, но iPhone 16e заряжается быстрее через USB-C по сравнению с устаревшим Lightning в SE 3.

Относительно камер, iPhone 16e получил один модуль на 48 мегапикселей против 12 мегапикселей в iPhone SE 3. Новинка делает более четкие и качественные снимки в условиях слабого освещения, а также имеет продвинутые возможности видеосъемки. Хотя в SE 3 неплохая камера даже по современным меркам, ей не хватает детализации. Камера для селфи также хуже и имеет разрешение 7 мегапикселей, в то время как iPhone 16e имеет 12 мегапикселей.

Учитывая все различия между обоими устройствами, очевидно, что годы, в течение которых линейка SE оставалась без обновлений, дали свои плоды. С тех пор, когда выпускался iPhone SE 3, технологии уже успели сделать значительный скачок вперед, оставив позади большинство функций, которые были инновационными всего 3 года назад.

Единственным преимуществом iPhone SE 3 над iPhone 16e является его цена. Разница между обоими устройствами составляет примерно вдвое в пользу SE 3 — он дешевле.

Напомним, компания Apple представила iPhone 16e как новую модель линейки iPhone 16. Учитывая цены на новинку, возникает резонный вопрос — не лучше ли доложить деньги и взять iPhone 16.

Также мы писали, что в Украине официально стартовали продажи iPhone 16e. Некоторое время смартфон будет предлагаться по специальным ценам.