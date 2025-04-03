Вартість iPhone може зрости до 2300 доларів - яка причина

Смартфони в магазині. Фото: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп ввів нові високі мита, що може серйозно вплинути на вартість споживчих товарів, зокрема iPhone. Аналітики застерігають, що ціни на смартфони Apple можуть зрости на 30-40%. Компанія Apple зіткнеться з труднощами і, ймовірно, буде змушена підняти ціни на свою продукцію.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Більшість моделей iPhone все ще виготовляються в Китаї, на який накладено мито у розмірі 54%. Якщо ці збори не зміняться, Apple опиниться перед вибором: або самостійно покрити витрати, або збільшити ціни для покупців.

Після оголошення нових тарифів акції Apple знизилися більше ніж на 8%, що стало найбільшим падінням з вересня 2020 року. Щороку компанія реалізує понад 220 мільйонів iPhone, а її основними ринками є США, Китай та Європа.

Згідно з оцінками Rosenblatt Securities, ціна на найдешевший iPhone 16, що стартує в США з 799 доларів, може зрости до 1142 доларів, що означатиме підвищення на 43%. Флагманський iPhone 16 Pro Max, який наразі коштує 1599 доларів, у разі аналогічного зростання може досягти 2300 доларів.

Це не перший випадок, коли Трамп вводить митні тарифи на китайські товари, намагаючись перенести виробництво в США або сусідні країни, зокрема Мексику. Під час першого президентського терміну Apple вдалося отримати кілька винятків, але цього разу таких пільг не буде.

iPhone 16e, який представили у лютому як бюджетну модель для використання функцій штучного інтелекту, може зрости в ціні з 599 до 856 доларів.

Продажі iPhone на основних ринках компанії падають, оскільки Apple Intelligence, набір функцій, який допомагає підсумовувати сповіщення, переписувати електронні листи та надавати користувачам доступ до ChatGPT, не зміг зацікавити покупців. Огляди експертів припустили, що ці функції, незважаючи на інноваційність, не є достатньо вагомою причиною, щоб виправдати оновлення до новіших моделей. Нові мита можуть ускладнити ситуацію ще більше.

Нагадаємо, Китай погрожує США жорсткими контрзаходами у відповідь на запровадження торгівельних мит. В Пекіні зазначають, що дії Трампа можуть зруйнувати глобальні ланцюги постачання.

Також ми розповідали, що на фондових ринках США зафіксували різке падіння одразу після заяви Трампа про новий пакет масштабних імпортних тарифів. Так, ф’ючерси на S&P 500 зазнали падіння понад 3,5%, а контракти на Nasdaq 100 втратили близько 4,5%.