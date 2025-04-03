Стоимость iPhone может вырасти до 2300 долларов - какая причина

Смартфоны в магазине. Фото: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп ввел новые высокие пошлины, что может серьезно повлиять на стоимость потребительских товаров, в частности iPhone. Аналитики предостерегают, что цены на смартфоны Apple могут вырасти на 30-40%. Компания Apple столкнется с трудностями и, вероятно, будет вынуждена поднять цены на свою продукцию.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Большинство моделей iPhone все еще изготавливаются в Китае, на который наложена пошлина в размере 54%. Если эти сборы не изменятся, Apple окажется перед выбором: либо самостоятельно покрыть расходы, либо увеличить цены для покупателей.

После объявления новых тарифов акции Apple снизились более чем на 8%, что стало самым большим падением с сентября 2020 года. Ежегодно компания реализует более 220 миллионов iPhone, а ее основными рынками являются США, Китай и Европа.

Согласно оценкам Rosenblatt Securities, цена на самый дешевый iPhone 16, стартующий в США с 799 долларов, может вырасти до 1 142 долларов, что будет означать повышение на 43%. Флагманский iPhone 16 Pro Max, который сейчас стоит 1 599 долларов, в случае аналогичного роста может достичь 2 300 долларов.

Это не первый случай, когда Трамп вводит таможенные тарифы на китайские товары, пытаясь перенести производство в США или соседние страны, в частности Мексику. Во время первого президентского срока Apple удалось получить несколько исключений, но на этот раз таких льгот не будет.

iPhone 16e, который представили в феврале как бюджетную модель для использования функций искусственного интеллекта, может вырасти в цене с 599 до 856 долларов.

Продажи iPhone на основных рынках компании падают, поскольку Apple Intelligence, набор функций, который помогает суммировать уведомления, переписывать электронные письма и предоставлять пользователям доступ к ChatGPT, не смог заинтересовать покупателей. Обзоры экспертов предположили, что эти функции, несмотря на инновационность, не являются достаточно весомой причиной, чтобы оправдать обновление до более новых моделей. Новые пошлины могут усложнить ситуацию еще больше.

Напомним, Китай угрожает США жесткими контрмерами в ответ на введение торговых пошлин. В Пекине отмечают, что действия Трампа могут разрушить глобальные цепи поставок.

Также мы рассказывали, что на фондовых рынках США зафиксировали резкое падение сразу после заявления Трампа о новом пакете масштабных импортных тарифов. Так, фьючерсы на S&P 500 потерпели падение более 3,5%, а контракты на Nasdaq 100 потеряли около 4,5%.