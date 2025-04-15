Солнечные батареи в смартфонах — почему технология так и не стала популярной

Смартфон Infinix с солнечной панелью на тыльной стороне корпуса. Фото: скриншот/YouTube

Китайская компания Infinix на выставке MWC 2025 показала необычный прототип: смартфон, в котором задняя панель почти полностью покрыта солнечными элементами. Приблизительная мощность — около 2 Вт при идеальных условиях. Идея кажется замечательной, ведь даже самые выносливые смартфоны работают без подзарядки всего несколько дней. Несмотря на это, среди Android-устройств мы так и не увидели массового запуска моделей со встроенной солнечной панелью.

О том, почему так произошло, пишет Android Police.

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В чем проблема с мощностью солнечных элементов

Солнечные панели, хоть и способны собирать энергию из бесплатного и доступного источника — солнца, на самом деле имеют ряд ограничений. Технологии, которые есть сегодня, превращают примерно четверть света в электроэнергию. Ориентировочно это 240 Вт на метр квадратный, но для площади смартфона получается всего несколько ватт. Концепт от Infinix при максимальном освещении получает до 2 Вт. Учитывая стандартный аккумулятор 5000 мАч, устройству понадобится не менее 9 часов прямого солнечного света (идеально направленного) для полной зарядки.

Более того, солнечная панель дает заметную пользу лишь под прямыми солнечными лучами. В помещении или в тени мощность падает почти до нуля. Даже угол, под которым солнечный свет попадает на панель, имеет большое значение — достаточно немного изменить наклон, и эффективность резко снижается.

Почему панель на задней крышке — это проблематично

Если производитель хочет встроить солнечную панель в смартфон, придется пожертвовать несколькими вещами. Во-первых, нужно освободить место: либо сделать девайс толще, либо ставить меньший аккумулятор. Беспроводная зарядка также станет недоступной, ведь модуль солнечной батареи будет занимать эту область. Кроме того, защитный чехол будет закрывать панель от света и делать ее бесполезной, а открытые солнечные элементы достаточно хрупкие, что снижает устойчивость к повреждениям.

Плюс к этому, нагрев от прямых солнечных лучей вредит аккумулятору. Высокие температуры ускоряют износ литий-ионных батарей, так что пребывание телефона под палящим солнцем — прямой путь к уменьшению срока службы устройства.

В истории уже были попытки выпускать телефоны, которые можно подзарядить от солнца. Nokia еще в 1997 году предлагала дополнительный солнечный модуль для моделей 1610/1611, а Samsung и LG тоже делали несколько устройств со встроенными солнечными элементами. Впрочем, они не получили продолжения, и это свидетельствует о низком спросе. Покупатели ждали большей автономности, зато получали всего несколько минут разговора от часа зарядки на ярком солнце.

Будет ли в будущем польза от солнечных панелей на смартфонах

Солнечная энергетика давно доказала свою эффективность в различных сферах, но для смартфонов нынешние технологии пока не оправдывают ожиданий. Слишком много компромиссов на фоне очень скромного прироста автономности. Зато производители активно развивают аккумуляторы с повышенной емкостью, а зарядные устройства становятся все более мощными.

Новые образцы аккумуляторов позволяют поместить емкость свыше 6000 мАч в относительно тонкий корпус. Кроме этого, альтернативным решением остаются внешние аккумуляторы (повербанки) — они недорогие, компактные и быстро выручают в нужный момент.

Так что пока идея смартфонов со встроенными солнечными элементами привлекательна лишь как прототип. Возможно, в будущем появятся технологии, способные изменить ситуацию, но сейчас компромиссы и невысокая эффективность преобладают над преимуществами.

Напомним, повербанки давно стали незаменимым гаджетом для тех, кто часто находится вдали от розетки. На рынке представлено много разнообразных моделей, характеристики которых заметно отличаются, а иногда даже не имеют ничего общего с реальностью.

Также мы писали, что некоторые смартфоны способны заряжать другие устройства и аксессуары благодаря функции реверсивной зарядки. Многие Android-устройства поддерживают эту технологию уже давно, а недавно она начала появляться в последних моделях iPhone.