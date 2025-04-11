Як розпізнати, що купили фейковий повербанк — 4 основні ознаки

Смартфон заряджається від повербанка. Фото: Pexels

Повербанки вже давно стали незамінними для тих, хто часто перебуває далеко від розетки. Проте на ринку досі трапляються фальшиві пристрої, характеристики яких помітно "перебільшені". Якщо ви шукаєте аксесуар відомого бренду і натрапили на надто привабливу пропозицію, варто знати, як розпізнати підробку.

Про це пише Android Police.

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Нереалістично велика місткість

Якщо маленький повербанк обіцяє 500 000 мАг, а коштує трохи більше тисячі гривень, це майже напевно обман.

Дешеві повербанки з фейковою місткістю. Фото: Android Police

Місткість батареї безпосередньо залежить від її розмірів і ваги. Смартформатні повербанки зазвичай мають близько 10 000 мАг, тоді як великі пристрої на 40 000 мАг можуть бути розміром з пляшку води, а моделі на 500 000 мАг — зазвичай вже повноцінні портативні електростанції.

Важливо пам'ятати, що навіть якісний повербанк ніколи не передає 100% заряду, бо частина енергії втрачається під час перетворення напруги.

Хибні показники потужності

Недобросовісні продавці часто вказують захмарні цифри — наприклад, заявляють підтримку 120 Вт замість реальних 20 Вт. Якщо пристрій не заряджає ваш смартфон бодай із такою ж швидкістю, як звичайний адаптер, це привід насторожитися, особливо якщо це "суперпотужний" повербанк за надто низькою ціною.

Якість пакування та виготовлення

Чимало підробок продають без фірмового упакування, а тільки у звичайних пластикових пакетах. Якщо ж повербанк і має коробку, але там розмите зображення, неякісний друк чи відсутні інструкції, будьте уважні. У фейкових аксесуарів можуть також різнитися відтінок пластика, розташування логотипів, якість кнопок і світлодіодів.

Деякі бренди, на кшталт Xiaomi чи Anker, додають спеціальні коди для перевірки автентичності: їх можна ввести на сайті виробника. Однак і тут зустрічаються хитрощі: підроблені QR-коди можуть вести на несправжні вебсторінки, які вдають із себе оригінальні сайти.

Умовна "сонячна панель"

Дешеві повербанки іноді мають вбудовану сонячну панель, але це радше маркетинговий хід. На практиці така панель видає мінімальну потужність, і помітно зарядити пристрій може тільки за ідеальних умов (потужне пряме сонце). До того ж нагрів батареї на сонці пришвидшує її зношування.

Нагадаємо, власники повербанків могли помітити, що реальна місткість пристрою може не відповідати заявленій виробником. Теоретично, зарядний пристрій місткістю 10 000 мАг повинен хоча б двічі заряджати звичайний смартфон, проте на практиці цього не відбувається.

Також ми писали, що ціни на зарядні пристрої на ринку суттєво відрізняються між собою, іноді навіть у десятки разів. Хоча дорожчий пристрій зазвичай буде якіснішим, проте не в усіх випадках.