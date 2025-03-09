Чому реальна місткість повербанка нижча за заявлену — причини втрати заряду

Повербанк заряджає смартфон на столі. Фото: Freepik

Кожен власник повербанку хоча б раз помічав, що реальна кількість зарядів його пристрою значно нижча за заявлену виробником. Наприклад, повербанк місткістю 10 000 мАг теоретично повинен двічі повністю зарядити смартфон на 5 000 мАг, але на практиці так майже ніколи не виходить.

Про те, чому так відбувається, розповідає MakeUseOf.

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Чому павербанки ніколи не відповідають заявленій місткості

По-перше, виробник не бреше, принаймні не повністю. Насправді акумулятори повербанків справді мають заявлену місткість. Але далеко не вся енергія перетворюється на реальний заряд вашого гаджета. Чому?

Втрати при перетворенні напруги

Повербанки, як правило, видають напругу 5 В, тоді як самі акумулятори зберігають енергію при 3,7 В. Для підвищення напруги використовується спеціальний конвертер, який, на жаль, не працює зі 100% ефективністю. Під час цього процесу значна частина енергії втрачається, що призводить до зниження реальної місткості.

Буферні резерви акумуляторів

Як повербанки, так і смартфони завжди залишають резерв місткості, щоб уникнути повної розрядки або перезарядки акумулятора, що може призвести до його пошкодження. Смартфони зазвичай мають менші резерви, адже їх акумулятори оптимізовані для щоденного використання. Повербанки ж потребують більших запасів через тривале зберігання та автономну роботу. Якщо пристрій повністю розрядиться, це може зробити його непридатним для подальшої зарядки.

Слабке тепловідведення

Будь-який акумулятор чутливий до перегріву. Смартфони мають складні системи охолодження, а повербанки, особливо бюджетні, часто мають гіршу систему тепловідведення. Це додатково зменшує корисну місткість через втрату енергії у вигляді тепла.

Деградація акумуляторів

Повербанки можуть лежати на складах місяцями чи навіть роками. За цей час акумулятори втрачають частину своєї місткості через природну деградацію літієвих елементів.

Як обрати якісний повербанк

Виробники рідко вказують реальну (корисну) місткість повербанків через маркетингові причини, але зазвичай вона становить близько 60% від заявленої. Наприклад, модель на 20 000 мАг зазвичай матиме близько 12 000 мАг реальної місткості.

Щоб не помилитися, зверніть увагу на заявлену кількість зарядок конкретних моделей смартфонів у рекламних матеріалах виробника та перевіряйте реальні відгуки користувачів.

Найкращий спосіб вибору — це перевірка реальних оглядів та рекомендацій від перевірених брендів. Також варто уникати бездротових (магнітних) моделей, оскільки вони ще більш неефективні, дорожчі й додатково втрачають енергію через перегрів.

Нагадаємо, мобільний телефон давно став незамінним гаджетом для кожного. Він виконує багато функцій, починаючи від забезпечення зв'язку до знімання фото та відео. Проте однією з головних проблем є розряджання батареї. Підключаючи смартфон до зарядного пристрою, може виникнути питання, чи можна користуватися ним під час заряджання.

Також ми писали, що більшість користувачів вважають, що перепад напруги є єдиною загрозою для смартфона під час заряджання. Попри це, існує багато інших факторів, які можуть негативно вплинути на батарею та пристрій в цілому.