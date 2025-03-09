Почему реальная емкость повербанка ниже заявленной — причины потери заряда

Повербанк заряжает смартфон на столе. Фото: Freepik

Каждый владелец повербанка хотя бы раз замечал, что реальное количество зарядов его устройства значительно ниже заявленного производителем. Например, повербанк емкостью 10 000 мАч теоретически должен дважды полностью зарядить смартфон на 5 000 мАч, но на практике так почти никогда не получается.

О том, почему так происходит, рассказывает MakeUseOf.

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Почему павербанки никогда не соответствуют заявленной емкости

Во-первых, производитель не врет, по крайней мере не полностью. На самом деле аккумуляторы повербанков действительно имеют заявленную емкость. Но далеко не вся энергия превращается в реальный заряд вашего гаджета. Почему?

Потери при преобразовании напряжения

Повербанки, как правило, выдают напряжение 5 В, тогда как сами аккумуляторы сохраняют энергию при 3,7 В. Для повышения напряжения используется специальный конвертер, который, к сожалению, не работает со 100% эффективностью. Во время этого процесса значительная часть энергии теряется, что приводит к снижению реальной емкости.

Буферные резервы аккумуляторов

Как повербанки, так и смартфоны всегда оставляют резерв емкости, чтобы избежать полной разрядки или перезарядки аккумулятора, что может привести к его повреждению. Смартфоны обычно имеют меньшие резервы, ведь их аккумуляторы оптимизированы для ежедневного использования. Повербанки же требуют больших запасов из-за длительного хранения и автономной работы. Если устройство полностью разрядится, это может сделать его непригодным для дальнейшей зарядки.

Слабый теплоотвод

Любой аккумулятор чувствителен к перегреву. Смартфоны имеют сложные системы охлаждения, а повербанки, особенно бюджетные, часто имеют худшую систему теплоотвода. Это дополнительно уменьшает полезную емкость из-за потери энергии в виде тепла.

Деградация аккумуляторов

Повербанки могут лежать на складах месяцами или даже годами. За это время аккумуляторы теряют часть своей емкости из-за естественной деградации литиевых элементов.

Как выбрать качественный повербанк

Производители редко указывают реальную (полезную) емкость повербанков по маркетинговым причинам, но обычно она составляет около 60% от заявленной. Например, модель на 20 000 мАч обычно будет иметь около 12 000 мАч реальной емкости.

Чтобы не ошибиться, обратите внимание на заявленное количество зарядок конкретных моделей смартфонов в рекламных материалах производителя и проверяйте реальные отзывы пользователей.

Лучший способ выбора — это проверка реальных обзоров и рекомендаций от проверенных брендов. Также стоит избегать беспроводных (магнитных) моделей, поскольку они еще более неэффективны, дороже и дополнительно теряют энергию из-за перегрева.

Напомним, мобильный телефон давно стал незаменимым гаджетом для каждого. Он выполняет много функций, начиная от обеспечения связи до съемки фото и видео. Однако одной из главных проблем является разрядка батареи. Подключая смартфон к зарядному устройству, может возникнуть вопрос, можно ли пользоваться им во время зарядки.

Также мы писали, что большинство пользователей считают, что перепад напряжения является единственной угрозой для смартфона во время зарядки. Несмотря на это, существует много других факторов, которые могут негативно повлиять на батарею и устройство в целом.