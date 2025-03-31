Чи варто купувати дорогу зарядку для смартфона — не всі про це знають

Зарядний пристрій для смартфона. Фото: Unsplash

Ви могли помітити, що на ринку ціни на зарядні пристрої відрізняються ледь не в десятки разів. Здається, що це чергова вигадка великих корпорацій, адже зарядки нібито всі однакові, проте зв'язок між ціною та тим, як ваш телефон тримає заряд, трохи складніший. Хоча дорожчі аксесуари зазвичай краще впливають на стан акумулятора, це не означає, що завжди потрібно обирати дорожчий варіант.

Про те, чи варто заплатити більше, розповідає SlashGear.

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Як працюють акумулятори та зарядки

Більшість сучасних смартфонів оснащена літій-іонними батареями, що складаються з анода та катода з роздільним шаром електроліту. Під час роботи телефону літій-іони рухаються в один бік, а під час зарядки — у зворотний. Занадто велика або різка подача енергії може скоротити "життя" батареї та навіть призвести до перегріву чи займання. Саме тому важливі якісні зарядні пристрої, здатні регулювати струм під потреби акумулятора.

У дорожчих зарядних пристроях зазвичай реалізовано технології на кшталт USB Power Delivery. Вона встановлює "цифровий контакт" між телефоном і зарядкою, аби точно визначити, скільки потужності безпечно передавати. Такі компанії, як Oppo, також розробляють фірмові рішення для надшвидкої зарядки, проте вони можуть працювати лише з "рідними" адаптерами. Якщо ви бачите безіменний зарядний пристрій за зниженою ціною, є ризик, що в ньому заощадили на компонентах і технологіях безпеки.

Зараз ринок смартфонів зайнятий переважно пристроями Apple та Samsung. Наприклад, за тестами ChargerLab, навіть топовий iPhone 16 Pro Max фактично не використовує потужність понад 35 Вт, а найпоширеніший адаптер Apple має лише 20 Вт. У флагманів Samsung, зокрема серії Galaxy S25 Ultra, обмеження в районі 45 Вт.

Отже, не всі дешеві зарядки однаково шкідливі, але більшість проблемних пристроїв продаються саме в нижньому ціновому сегменті. Найкраще обирати перевірені бренди зі зрозумілими технічними характеристиками, а не гнатися за найдорожчими. Головне — зважати на реальні можливості свого смартфона й не піддавати акумулятор небезпечним експериментам.

Нагадаємо, серед користувачів смартфонів головною загрозою є перепади напруги під час заряджання. З одного боку, це так, проте існує ще низка інших факторів, які також можуть зашкодити пристрою.

Також ми писали, що хоча б раз у житті хтось замислювався, що буде, якщо вставити USB-флешку в зарядний пристрій для смартфона. Іноді дитячий інтерес бере верх над нами, і користувачі вимушені проводити подібні експерименти.