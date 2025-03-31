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Имеет ли смысл покупать дорогое зарядное устройство для смартфона

31 марта 2025 16:44
Владимир Мололкин - редактор
Стоит ли покупать дорогую зарядку для смартфона — не все об этом знают
Зарядное устройство для смартфона. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Вы могли заметить, что на рынке цены на зарядные устройства отличаются чуть ли не в десятки раз. Кажется, что это очередная выдумка крупных корпораций, ведь зарядки якобы все одинаковые, однако связь между ценой и тем, как ваш телефон держит заряд, немного сложнее. Хотя дорогие аксессуары обычно лучше влияют на состояние аккумулятора, это не значит, что всегда нужно выбирать более дорогой вариант.

О том, стоит ли заплатить больше, рассказывает SlashGear.

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Как работают аккумуляторы и зарядки

Большинство современных смартфонов оснащено литий-ионными батареями, состоящими из анода и катода с раздельным слоем электролита. Во время работы телефона литий-ионы движутся в одну сторону, а во время зарядки — в обратную. Слишком большая или резкая подача энергии может сократить "жизнь" батареи и даже привести к перегреву или воспламенению. Именно поэтому важны качественные зарядные устройства, способные регулировать ток под потребности аккумулятора.

В более дорогих зарядных устройствах обычно реализованы технологии вроде USB Power Delivery. Она устанавливает "цифровой контакт" между телефоном и зарядкой, чтобы точно определить, сколько мощности безопасно передавать. Такие компании, как Oppo, также разрабатывают фирменные решения для сверхбыстрой зарядки, однако они могут работать только с "родными" адаптерами. Если вы видите безымянное зарядное устройство по сниженной цене, есть риск, что в нем сэкономили на компонентах и технологиях безопасности.

Сейчас рынок смартфонов занят преимущественно устройствами Apple и Samsung. Например, по тестам ChargerLab, даже топовый iPhone 16 Pro Max фактически не использует мощность более 35 Вт, а самый распространенный адаптер Apple имеет лишь 20 Вт. У флагманов Samsung, в частности серии Galaxy S25 Ultra, ограничения в районе 45 Вт.

Итак, не все дешевые зарядки одинаково вредны, но большинство проблемных устройств продаются именно в нижнем ценовом сегменте. Лучше всего выбирать проверенные бренды с понятными техническими характеристиками, а не гнаться за самыми дорогими. Главное — учитывать реальные возможности своего смартфона и не подвергать аккумулятор опасным экспериментам.

Напомним, среди пользователей смартфонов главной угрозой являются перепады напряжения во время зарядки. С одной стороны, это так, однако существует еще ряд других факторов, которые также могут навредить устройству.

Также мы писали, что хотя бы раз в жизни кто-то задумывался, что будет, если вставить USB-флешку в зарядное устройство для смартфона. Иногда детский интерес берет верх над нами, и пользователи вынуждены проводить подобные эксперименты.

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