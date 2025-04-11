Как распознать, что купили фейковый повербанк — 4 основных признака

Смартфон заряжается от повербанка. Фото: Pexels

Повербанки уже давно стали незаменимыми для тех, кто часто находится вдали от розетки. Однако на рынке до сих пор встречаются фальшивые устройства, характеристики которых заметно "преувеличены". Если вы ищете аксессуар известного бренда и наткнулись на слишком привлекательное предложение, стоит знать, как распознать подделку.

Об этом пишет Android Police.

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Нереалистично большая емкость

Если маленький повербанк обещает 500 000 мАч, а стоит чуть больше тысячи гривен, это почти наверняка обман.

Дешевые повербанки с фейковой емкостью. Фото: Android Police

Емкость батареи напрямую зависит от ее размеров и веса. Смарт-форматные повербанки обычно имеют около 10 000 мАч, тогда как большие устройства на 40 000 мАч могут быть размером с бутылку воды, а модели на 500 000 мАч — обычно уже полноценные портативные электростанции.

Важно помнить, что даже качественный повербанк никогда не передает 100% заряда, так как часть энергии теряется при преобразовании напряжения.

Ложные показатели мощности

Недобросовестные продавцы часто указывают заоблачные цифры — например, заявляют поддержку 120 Вт вместо реальных 20 Вт. Если устройство не заряжает ваш смартфон хотя бы с такой же скоростью, как обычный адаптер, это повод насторожиться, особенно если это "супермощный" повербанк по слишком низкой цене.

Качество упаковки и изготовления

Немало подделок продают без фирменной упаковки, а только в обычных пластиковых пакетах. Если повербанк и имеет коробку, но там размытое изображение, некачественная печать или отсутствуют инструкции, будьте внимательны. У фейковых аксессуаров могут также отличаться оттенок пластика, расположение логотипов, качество кнопок и светодиодов.

Некоторые бренды, вроде Xiaomi или Anker, добавляют специальные коды для проверки подлинности: их можно ввести на сайте производителя. Однако и здесь встречаются хитрости: поддельные QR-коды могут вести на ненастоящие веб-страницы, которые выдают себя за оригинальные сайты.

Условная "солнечная панель"

Дешевые повербанки иногда имеют встроенную солнечную панель, но это скорее маркетинговый ход. На практике такая панель выдает минимальную мощность, и заметно зарядить устройство может только при идеальных условиях (мощное прямое солнце). К тому же нагрев батареи на солнце ускоряет ее износ.

Напомним, владельцы повербанков могли заметить, что реальная емкость устройства может не соответствовать заявленной производителем. Теоретически, зарядное устройство емкостью 10 000 мАч должно хотя бы дважды заряжать обычный смартфон, однако на практике этого не происходит.

Также мы писали, что цены на зарядные устройства на рынке существенно отличаются между собой, иногда даже в десятки раз. Хотя более дорогое устройство обычно будет качественным, однако не во всех случаях.