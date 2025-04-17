Как часто нужно перезагружать телефон — ответ экспертов

Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Многие люди привыкли выключать различные устройства сразу после завершения работы с ними. Однако специалисты советуют относиться к мобильным телефонам так же ответственно — периодически полностью выключать их.

Об этом пишет ТСН.

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Как же часто следует перезагружать телефон? Чрезмерное увлечение этой процедурой не принесет пользы, однако эксперты уверены, что без регулярного выключения ваш гаджет может быстрее выйти из строя. Минимальный совет — выделять для этого время хотя бы раз в неделю. Причем не имеет значения, пользуетесь ли вы Android-устройством или предпочитаете iPhone.

Чтобы смартфон "отдохнул" и уменьшился риск перегрузки аккумулятора, лучше не ограничиваться быстрой перезагрузкой. Оптимальный вариант — выключить устройство полностью, подождать несколько минут, а затем снова его включить. Такой подход поможет телефонному аккумулятору работать дольше и повысит общую надежность мобильного устройства.

Поэтому сделайте еженедельную перезагрузку смартфона полезной привычкой: это не требует много времени, зато позволяет обезопасить себя от преждевременных поломок и сохранить максимальную работоспособность вашего гаджета.

Напомним, одновременно с получением новых возможностей и мощностей, смартфоны становятся все легче и тоньше. Это имеет эстетический вид, однако если такое устройство упадет со стола, то эстетика отойдет на второй план. Именно поэтому в 2025 году вам необходим чехол.

Также мы писали, что когда-то защитные пленки для смартфона считались обязательной покупкой. Сейчас другое время, и производители научились изготавливать экраны, которым не нужна дополнительная защита.