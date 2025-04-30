Універсальна функція — навіщо вмикати "Режим польоту" на смартфоні

Режим польоту на смартфоні. Фото: Unsplash

Літаковий або "авіарежим" спершу створювали винятково для авіаперельотів, аби смартфони не заважали бортовим системам. Втім, відключення всіх бездротових модулів — мобільного зв'язку, Wi-Fi, Bluetooth та GPS — виявилося корисним і на землі: від економії заряду до швидшого заряджання.

Про це пише ТСН.ua.

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Вмикаючи авіарежим, користувач фактично "знеструмлює" ресурсомісткі радіомодулі смартфона, тож енергоспоживання одразу падає. Це особливо цінно, коли під рукою немає зарядного пристрою, а потрібно залишити телефон увімкненим якомога довше.

Авіарежим допоможе й у випадку втрати сигналу. Замість перезавантаження пристрою достатньо коротко вимкнути й знову активувати бездротові модулі — смартфон швидше "знайде" мережу.

Ще одна перевага — пришвидшене поповнення батареї. Коли всі радіослужби вимкнені, смартфон заряджається помітно швидше, що виручає перед важливою поїздкою чи зустріччю.

Нарешті, авіарежим забезпечує цифрову "тишу". Під час переговорів, відпочинку або медитації достатньо натиснути одну кнопку, щоб повністю відсікти потік сповіщень і сторонніх викликів, не вимикаючи гаджет. Таким чином, опція, придумана для літака, перетворилася на універсальний інструмент енергоощадження, зручності та особистого комфорту.

Нагадаємо, при виборі нового смартфона більшість з нас бачила у переліку характеристик технологію NFC. Однак не всі мають уявлення про те, для чого вона призначена. Насправді її використання може полегшити виконання деяких дій.

Також ми писали, що користувачі звикли вимикати різні пристрої після завершення їх використання. Експерти зазначають, що так само потрібно ставитися й до своїх смартфонів.