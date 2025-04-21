Когда сажать кабачки с огурцами в мае 2025 по лунному календарю — самые благоприятные дни, советы дачникам

Сбор урожая кабачков и огурцов на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Если вы собираетесь посадить кабачки с огурцами на своем огороде, вам стоит знать, когда именно это лучше сделать. Опытные дачники рассказали, когда стоит сеять эти овощи на участке весной этого года согласно лунному календарю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Огурцы с кабачками нуждаются в особом уходе и любят расти в теплых условиях, поэтому и сажать их нужно правильно. Опытные дачники рассказали, когда в весеннее время года лучше сеять семена этих культур по лунному календарю, чтобы вырастить вкусный урожай.

Собранный урожай кабачков и огурцов. Фото: Pinterest

Когда стоит сеять кабачки и огурцы весной 2025 года по лунному календарю

Согласно лунному календарю, самыми благоприятными днями для посадки огурцов и кабачков весной этого года считаются такие даты, как:

6-8 мая

20-22 мая

27-28 мая

Как правильно сажать огурцы с кабачками

Запомните, что участок для посева огурцов и кабачков должен иметь рыхлую почву, а еще на улице должно быть тепло. Сажать эти овощи можно как на рассаду, так и сразу в открытый грунт, но в последнем случае температура стабильно должна быть от 12 до 15 градусов тепла.

Сажая огурцы на огороде, в каждую лунку нужно класть по два-три семени на глубину в два-три сантиметра и на расстоянии в 35-40 сантиметра. Причем, после того, как семена прорастут, опытные дачники рекомендуют оставлять самый сильный росток.

Посев семян огурцов на огороде. Фото: Pinterest

Что касается кабачков, то их семена нужно сеять в более глубокие лунки размером четыре-пять сантиметров на расстоянии до 60 сантиметров между растениями. Дело в том, что кусты кабачков более раскидистые, поэтому и места им нужно больше.

Посев семян кабачков в открытом грунте. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что посадить рядом с огурцами, чтобы защитить их от солнца и вредителей.

Ранее мы рассказывали о том, чем лучше подкармливать огурцы на огороде для большого урожая.

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