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Як правильно підготувати ґрунт на городі до посадки огірків

19 квітня 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Що зробити на городі, щоб підготувати ґрунт до посадки огірків — поради дачникам
Дачниця, яка збирає врожай огірків на городі. Фото: G.pl
Христина Кучугурна - Редактор

Дачники з досвідом починають готуватися до посадки різних овочів, кущів, квітів і дерев ще восени, підживлюючи ґрунт на городі та в саду. Дізнайтеся, що потрібно обов’язково зробити на ділянці, де ви збираєтеся посадити огірки, навесні, щоб отримати рясний врожай овоча.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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На жаль, далеко не всі дачники знаходять в собі сили і можливість пізно восени підживлювати ґрунт на городі. Тому для них існує один секрет, який допоможе правильно підготувати ґрунт, зокрема, для посадки огірків навесні. 

Досвідчені дачники розповіли, що потрібно зробити на городі, щоб виростити гарний врожай цього овоча. Цей простий, але ефективний метод допоможе вам виростити найкращі огірки, яким заздритимуть всі сусіди навколо.

Огурцы
Вирощений врожай огірків на городі. Фото: Pixabay

Як підготувати ґрунт на городі для посадки огірків

Готувати землю до посадки огірків краще десь за 14 днів до запланованого дня посіву насіння. Спочатку приберіть 40 сантиметрів верхнього шару ґрунту на грядках, де ви збираєтеся посадити огірки. Потім покладіть в землю звичайну траву чи солому, яка залишилася у вас з минулого року.

Якщо ви хочете прискорити процес гниття залишків рослин, додайте до них трохи аміачної селітри. Потім накрийте поживний склад землею, щоб прикрити селітру. Під час посадки огірків можете додавати добрива одразу в лунки, зокрема, можете підживити ґрунт на городі азофоскою або сірчанокислим калієм.

Подкормка огорода
Процес підживлення городу добривами. Фото: Pinterest

Коли варто садити огірки на городі навесні 2025 року

При посадці огірків на городі варто орієнтуватися на погоду – земля має прогрітися до 15 градусів тепла, а вночі не повинно бути різких перепадів температури. Краще, щоб огірки садилися тоді, коли надворі 22-25 градусів тепла, — в цьому випадку перші сходи можна очікувати за чотири-п’ять днів.

Ідеальними періодами для посадки огірків на городі вважаються такі періоди, як:

  • Друга половина квітня — посадка першої партії огірків у парниках і на грядках під спанбонд
  • Початок травня — посадка другої партії огірків
  • За два-чотири тижні — посадка третьої партії огірків

Нагадаємо, ми писали про те, якими добривами варто підживлювати огірки для гарного врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, що варто посадити біля огірків на городі для великого врожаю. 

Також ми повідомляли про те, що категорично не можна садити після огірків на городі.

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