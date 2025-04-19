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Как правильно подготовить почву на огороде к посадке огурцов

19 апреля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Что сделать на огороде, чтобы подготовить почву к посадке огурцов — советы дачникам
Дачница, которая собирает урожай огурцов на огороде. Фото: G.pl
Кристина Кучугурная - Редактор

Дачники с опытом начинают готовиться к посадке различных овощей, кустарников, цветов и деревьев еще осенью, подкармливая почву на огороде и в саду. Узнайте, что нужно обязательно сделать на участке, где вы собираетесь посадить огурцы, весной, чтобы получить обильный урожай овоща.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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К сожалению, далеко не все дачники находят в себе силы и возможность поздней осенью подкармливать почву на огороде. Поэтому для них существует один секрет, который поможет правильно подготовить почву, в частности, для посадки огурцов весной.

Опытные дачники рассказали, что нужно сделать на огороде, чтобы вырастить хороший урожай этого овоща. Этот простой, но эффективный метод поможет вам вырастить самые лучшие огурцы, которым будут завидовать все соседи вокруг.

Огурцы
Выращенный урожай огурцов на огороде. Фото: Pixabay

Как подготовить почву на огороде для посадки огурцов

Готовить землю к посадке огурцов лучше где-то за 14 дней до запланированного дня посева семян. Сначала уберите 40 сантиметров верхнего слоя почвы на грядках, где вы собираетесь посадить огурцы. Затем положите в землю обычную траву или солому, которая осталась у вас с прошлого года.

Если вы хотите ускорить процесс гниения остатков растений, добавьте к ним немного аммиачной селитры. Затем накройте питательный состав землей, чтобы прикрыть селитру. Во время посадки огурцов можете добавлять удобрения сразу в лунки, в частности, можете подкормить почву на огороде азофоской или сернокислым калием.

Подкормка огорода
Процесс подкормки огорода удобрениями. Фото: Pinterest

Когда стоит сажать огурцы на огороде весной 2025 года

При посадке огурцов на огороде стоит ориентироваться на погоду — земля должна прогреться до 15 градусов тепла, а ночью не должно быть резких перепадов температуры. Лучше, чтобы огурцы садились тогда, когда на улице 22-25 градусов тепла, — в этом случае первые всходы можно ожидать через четыре-пять дней.

Идеальными периодами для посадки огурцов на огороде считаются такие периоды, как:

  • Вторая половина апреля — посадка первой партии огурцов в парниках и на грядках под спанбонд
  • Начало мая — посадка второй партии огурцов
  • Через две-четыре недели — посадка третьей партии огурцов

Напомним, мы писали о том, какими удобрениями стоит подкармливать огурцы для хорошего урожая.

Ранее мы рассказывали о том, что стоит посадить возле огурцов на огороде для большого урожая.

Также мы сообщали о том, что категорически нельзя сажать после огурцов на огороде.

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