Коли садити кабачки з огірками в травні 2025 за місячним календарем — найсприятливіші дні, поради дачникам

Збір врожаю кабачків і огірків на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Якщо ви збираєтеся посадити кабачки з огірками на своєму городі, вам варто знати, коли саме це краще зробити. Досвідчені дачники розповіли, коли варто сіяти ці овочі на ділянці навесні цього року згідно з місячним календарем.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Огірки з кабачками потребують особливого догляду і люблять рости в теплих умовах, тому і садити їх потрібно правильно. Досвідчені дачники розповіли, коли у весняну пору року краще сіяти насіння цих культур за місячним календарем, щоб виростити смачний врожай.

Зібраний врожай кабачків і огірків. Фото: Pinterest

Коли варто сіяти кабачки і огірки навесні 2025 року за місячним календарем

Згідно з місячним календарем, найсприятливішими днями для посадки огірків і кабачків навесні цього року вважаються такі дати, як:

6-8 травня

20-22 травня

27-28 травня

Як правильно садити огірки з кабачками

Запам’ятайте, що ділянка для посіву огірків і кабачків повинна мати пухкий ґрунт, а ще надворі має бути тепло. Садити ці овочі можна як на розсаду, так і одразу у відкритий ґрунт, але в останньому випадку температура стабільно повинна бути від 12 до 15 градусів тепла.

Садячи огірки на городі, в кожну лунку потрібно класти по дві-три насінини на глибину в два-три сантиметра і на відстані в 35-40 сантиметри. Причому, після того, як насіння проросте, досвідчені дачники рекомендують залишати найсильніший паросток.

Посів насіння огірків на городі. Фото: Pinterest

Що стосується кабачків, то їхнє насіння потрібно сіяти в глибші лунки розміром чотири-п’ять сантиметрів на відстані до 60 сантиметрів між рослинами. Справа в тому, що кущі кабачків більш розлогі, тому і місця їм потрібно більше.

Посів насіння кабачків у відкритому ґрунті. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що посадити поруч з огірками, щоб захистити їх від сонця і шкідників.

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