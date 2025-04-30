Погода сегодня, 30 апреля, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Будет тепло, но местами дожди — прогноз погоды на сегодня
Прогноз погоды в Украине на среду, 30 апреля, сообщили синоптики. В этот день несколько более теплая воздушная масса будет поступать из района Балтики. Атмосферное давление будет снижаться. Заоблачное небо ночью защищало приземный слой воздуха от выхолаживания, однако днем будет препятствовать его значительному прогреву. Сохранится сухая погода, а малоактивный атмосферный фронт днем обусловит в северо-восточной части страны местами небольшой кратковременный дождь. Также небольшой дождь днем ожидается в Карпатах. В целом, сегодня будет переменная облачность.
Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 30 апреля
В этот день ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура ночью составила +6...+11 °С, днем прогнозируют +17...+22 °С.
На территории Киевской области и Киева будет переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть преимущественно северо-западный. Температура ночью была +6...+11 °С, днем будет +17...+20 °С.
В Киеве тем временем ночью фиксировалось +8...+10 °С, днем ожидается +18...+20 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, этой ночью температура была +6...+10 °С, а холоднее всего было в Крыму - +2...+5 °С. В течение дня, 30 апреля, потеплеет до +17...+22 °С.
Как пишет Диденко, дожди сегодня вероятны в западных областях и в восточной части Украины, на остальной территории будет преобладать сухая погода.
В Киеве днем температура прогреется до +18...+19 °С, а ночью, как прогнозировала синоптик - +7...+9 °С. Без осадков.
Напомним, что в Харькове и области сегодня, 30 апреля, погода ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупредили о порывах ветра и дождях.
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