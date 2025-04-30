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Будет тепло, но местами дожди — прогноз погоды на сегодня

30 апреля 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сегодня, 30 апреля, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Женщина идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на среду, 30 апреля, сообщили синоптики. В этот день несколько более теплая воздушная масса будет поступать из района Балтики. Атмосферное давление будет снижаться. Заоблачное небо ночью защищало приземный слой воздуха от выхолаживания, однако днем будет препятствовать его значительному прогреву. Сохранится сухая погода, а малоактивный атмосферный фронт днем обусловит в северо-восточной части страны местами небольшой кратковременный дождь. Также небольшой дождь днем ожидается в Карпатах. В целом, сегодня будет переменная облачность. 

Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 30 апреля

Буде тепло, але подекуди дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В этот день ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью составила +6...+11 °С, днем прогнозируют +17...+22 °С.

Буде тепло, але подекуди дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева будет переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть преимущественно северо-западный. Температура ночью была +6...+11 °С, днем будет +17...+20 °С.

В Киеве тем временем ночью фиксировалось +8...+10 °С, днем ожидается +18...+20 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, этой ночью температура была +6...+10 °С, а холоднее всего было в Крыму - +2...+5 °С. В течение дня, 30 апреля, потеплеет до +17...+22 °С.

Как пишет Диденко, дожди сегодня вероятны в западных областях и в восточной части Украины, на остальной территории будет преобладать сухая погода.

В Киеве днем температура прогреется до +18...+19 °С, а ночью, как прогнозировала синоптик - +7...+9 °С. Без осадков.

Напомним, что в Харькове и области сегодня, 30 апреля, погода ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупредили о порывах ветра и дождях.

Также мы писали, какая погода ждет украинцев уже с 1 мая.

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