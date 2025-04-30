Погода сьогодні, 30 квітня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на середу, 30 квітня, повідомили синоптики. В цей день дещо тепліша повітряна маса надходитиме з району Балтики. Атмосферний тиск знижуватиметься. Захмарне небо вночі захищало приземний шар повітря від вихолодження, проте вдень перешкоджатиме його значному прогріванню. Утримається суха погода, а малоактивний атмосферний фронт вдень зумовить в північно-східній частині країни місцями невеликий короткочасний дощ. Також невеликий дощ вдень очікується в Карпатах. Загалом, сьогодні буде мінлива хмарність.

Про це у вівторок, 29 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 30 квітня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

В цей день вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі становила +6...+11 °С, вдень прогнозують +17...+22 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва буде мінлива хмарність без опадів. Вітер дутиме переважно північно-західний. Температура вночі була +6...+11 °С, вдень буде +17...+20 °С.

У Києві тим часом вночі фіксувалося +8...+10 °С, вдень очікується +18...+20 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, цієї ночі температура була +6...+10 °С, а найхолодніше було у Криму — +2...+5 °С. Впродовж дня, 30 квітня, потеплішає до +17...+22 °С.

Як пише Діденко, дощі сьогодні ймовірні у західних областях та в східній частині України, на решті території переважатиме суха погода.

У Києві вдень температура прогріється до +18...+19 °С, а вночі, як прогнозувала синоптик — +7...+9 °С. Без опадів.

Нагадаємо, що в Харкові та області сьогодні, 30 квітня, погода очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попередили про пориви вітру та дощі.

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