Погода в Україні на 1 та 2 травня — детальний прогноз

Злива в Києві. Фото: УНІАН

На початку травня українців чекає дуже мінлива погода. У деяких регіонах погода різко зміниться від сонячної до грозових дощів та прохолодного повітря.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди в Україні 1 травня

Температурна карта України 1 травня. Фото: Метепост

У нічні години синоптики не прогнозують істотних опадів. Удень короткочасні дощі пройдуть місцями у північних, центральних і західних областях, подекуди можливі грози. Вітер уночі буде змінних напрямків, 3–8 м/с, вдень напрямок зміниться на північно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +7°С до +12°С. Вдень значно потеплішає. Стовпчики термометра показуватимуть до +18°С...+23°С.

Прогноз погоди в Україні 2 травня

Температурна карта України 2 травня. Фото: Метеопост

Погода у більшості областей буде без опадів, з мінливою хмарністю. Невеликі дощі з можливими грозами прогнозуються лише у Криму, на Одещині та місцями на крайньому заході. Вітер змінюватиме напрямок і сягатиме 3–8 м/с, у південних районах буде північно-східним із поривами до 7–12 м/с. Температура вночі становитиме +7…+12 °С, вдень — +17...+22 °С. У північних областях буде прохолодніше: вночі +2...+7 °С, удень +13...+18 °С.

Прогноз погоди в Україні 3 травня

Температурна карта України 3 травня. Фото: Метеопост

На більшу частину території України насунуться хмари. Дощі очікуються у більшості регіонів, а на сході, в Криму та Приазов’ї можливі навіть зливи з грозами. Вітер упродовж доби буде слабким, 3–8 м/с, у західних областях вдень — північно-західний, з поривами до 9–14 м/с. Температура повітря вночі — +7°С...+12°С, удень потеплішає +13°С...+18°С. У центрі та на півдні країни місцями буде тепліше — сонце прогріє повітря до +22°С.

Нагадаємо, синоптики склали приблизний прогноз погоди на травень та назвали період, коли в Україні остаточно потепліє.

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