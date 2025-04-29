Погода в Украине на 1 и 2 мая — подробный прогноз

Ливень в Киеве. Фото: УНИАН

В начале мая украинцев ждет очень переменчивая погода. В некоторых регионах погода резко изменится от солнечной до грозовых дождей и прохладного воздуха.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды в Украине 1 мая

Температурная карта Украины 1 мая. Фото: Метепост

В ночные часы синоптики не прогнозируют существенных осадков. Днем кратковременные дожди пройдут местами в северных, центральных и западных областях, местами возможны грозы. Ветер ночью будет переменных направлений, 3-8 м/с, днем направление изменится на северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +7°С до +12°С. Днем значительно потеплеет. Столбики термометра будут показывать до +18°С...+23°С.

Прогноз погоды в Украине 2 мая

Температурная карта Украины 2 мая. Фото: Метеопост

Погода в большинстве областей будет без осадков, с переменной облачностью. Небольшие дожди с возможными грозами прогнозируются только в Крыму, в Одесской области и местами на крайнем западе. Ветер будет менять направление и достигнет 3-8 м/с, в южных районах будет северо-восточным с порывами до 7-12 м/с. Температура ночью составит +7...+12 °С, днем - +17...+22 °С. В северных областях будет прохладнее: ночью +2...+7 °С, днем +13...+18 °С.

Прогноз погоды в Украине 3 мая

Температурная карта Украины 3 мая. Фото: Метеопост

На большую часть территории Украины надвинутся облака. Дожди ожидаются в большинстве регионов, а на востоке, в Крыму и Приазовье возможны даже ливни с грозами. Ветер в течение суток будет слабым, 3-8 м/с, в западных областях днем — северо-западный, с порывами до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7°С...+12°С, днем потеплеет +13°С...+18°С. В центре и на юге страны местами будет теплее — солнце прогреет воздух до +22°С.

Напомним, синоптики составили примерный прогноз погоды на май и назвали период, когда в Украине окончательно потеплеет.

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