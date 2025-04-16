Почему стоит перейти на кнопочный телефон в 2025 году — 3 основные причины

Игра "Змейка" на кнопочном телефоне-раскладушке. Фото: Unsplash

Если вы устали постоянно просматривать ленты соцсетей на смартфоне, но при этом не готовы полностью отказаться от современных технологий, кнопочные телефоны могут стать удачной альтернативой. Возможно, именно вам нужно попробовать такое устройство в 2025 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему стоит перейти на кнопочный телефон.

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Длительная автономность

Наиболее очевидное преимущество кнопочных телефонов — они меньше разряжаются, ведь не оснащены большими дисплеями с высокой частотой обновления и слишком "тяжелым" программным обеспечением. Конечно, продолжительность работы без подзарядки зависит от конкретной модели, однако многие подобные устройства вполне могут продержаться около недели.

Даже если батарея в кнопочном телефоне имеет меньшую емкость, чем у смартфона, экономное потребление энергии все равно позволяет его владельцу значительно реже ставить гаджет на зарядку.

Компактность и удобство

Большие смартфоны не всегда легко помещаются в кармане, поэтому нередко приходится выбирать одежду с более просторными карманами. Зато компактный кнопочный телефон решает эту проблему: его легче брать на пробежку, а управлять таким устройством удобно даже одной рукой. Благодаря небольшим размерам он не вызывает дискомфорта и подходит для использования в любых условиях.

Меньше отслеживания активности

Владельцы современных смартфонов часто замечают, что достаточно что-то обсудить вслух, и рекламные предложения появляются в большинстве установленных приложений. Это связано с тем, что смартфоны активно собирают данные о предпочтениях пользователей.

Кнопочные устройства на Android все же могут поддерживать WhatsApp, Messenger или другие приложения от крупных корпораций, поэтому говорить о полной приватности не стоит. Впрочем, они не имеют такого широкого спектра инструментов для слежения за вашим расположением, историей покупок или контентом, который вы просматриваете. Благодаря этому "кнопки" рассказывают о своем владельце гораздо меньше, чем смартфоны.

Напомним, современные смартфоны стали настоящими карманными компьютерами. Несмотря на это, на фоне прогресса набирает обороты противоположная тенденция — значительная часть людей возвращается к простым кнопочным телефонам.

Также мы писали, что трудно представить ребенка, который десять лет назад ходил со смартфоном или другим умным устройством, однако сейчас это серьезный вопрос выбора для их родителей. Они все чаще задумываются, какое первое устройство для ребенка станет лучшим — смартфон или кнопочный телефон.