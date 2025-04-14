Останній подих Nokia — HMD готує прощальний реліз кнопкових телефонів

Кнопковий телефон Nokia. Фото: Unsplash

HMD Global готується до завершальної хвилі ностальгійних телефонів Nokia перед тим, як термін дії ліцензійної угоди сплине у 2026 році. За інформацією від інсайдера, компанія планує протягом 2025 року представити декілька оновлених моделей Nokia — свого роду "прощальний тур" для одного з найвідоміших імен на ринку мобільних телефонів.

Про це пише Gizmochina.

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Серед очікуваних пристроїв значаться Nokia 3510 4G, Nokia 5710XA 4G (2025), Nokia 130 Music (2G), Nokia 150 Music (2G) та Nokia 8310 4G. Усі вони створені в дусі початку 2000-х років: прості, кнопкові телефони без спроб конкурувати зі смартфонами. Ці моделі націлені на тих, хто віддає перевагу мінімалістичним пристроям або бажає перепочити від постійного потоку сучасних додатків.

Nokia 5710XA

HMD має досвід відродження класики Nokia, і модель 5710XA є чудовим прикладом.

Кнопковий телефон Nokia 5710 XpressAudio. Фото: HMD

Уперше вона вийшла у 2022 році з вбудованими бездротовими навушниками в задній панелі та фізичними музичними кнопками з боків. Версія 2025 року, ймовірно, збереже основні "фішки" і одночасно позбудеться порту Micro USB на користь USB-C.

Nokia 130 і 150 Music

HMD нещодавно представила варіанти Nokia 130 та Nokia 150 у музичних версіях для індійського ринку, вже під власним брендом.

Кнопковий телефон Nokia 130. Фото: скриншот/YouTube

Головний акцент зроблено на звуці: обидві моделі оснащено 2,4-дюймовим QVGA-екраном, потужним 2-ватним динаміком на задній панелі, виділеними кнопками для керування музикою, модулем Bluetooth 5.0 та знімним акумулятором на 2500 мАг із заявленим режимом очікування до 34 днів. Nokia 130 Music додатково пропонує подвійний ліхтарик і підтримку UPI-платежів, а Nokia 150 Music має QVGA-камеру, ліхтарик та функцію швидкої оплати через сканування. На світовому ринку вони, ймовірно, вийдуть під торгівельною маркою Nokia.

Кнопковий телефон Nokia (HMD) 150. Фото: скриншот/YouTube

Поступове згортання бренду Nokia почалося ще раніше: HMD вже припинила продаж смартфонів Nokia і зосередилася лише на декількох кнопкових моделях, що виходили у вибраних країнах і значно рідше. Водночас компанія активно просуває власне ім'я і випускає все більше пристроїв під маркою HMD, не покладаючись на спадок Nokia.

Планується, що фінальна хвиля кнопкових телефонів з іменем Nokia у 2025 році стане радше прощанням із легендарним брендом, аніж новою фазою відродження. До березня 2026 року співпраця за схемою "HMD на пакуванні, Nokia на корпусі" офіційно завершиться, символізуючи кінець цілої епохи на ринку мобільних пристроїв.

Нагадаємо, компанія HMD остаточно припинила продаж смартфонів під брендом Nokia. Колись легендарна фінська компанія випускала пристрої, які запам'яталися не лише культовими моделями, а й сміливими дизайнерськими рішеннями.

Також ми писали, що кнопкові телефони є надійною альтернативою сучасним смартфонам. Раніше за кожною моделлю стояли інновації, а більшість з них отримали культовий статус.