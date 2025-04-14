Последнее дыхание Nokia — HMD готовит прощальный релиз кнопочных телефонов

Кнопочный телефон Nokia. Фото: Unsplash

HMD Global готовится к завершающей волне ностальгических телефонов Nokia перед тем, как срок действия лицензионного соглашения истечет в 2026 году. По информации от инсайдера, компания планирует в течение 2025 года представить несколько обновленных моделей Nokia — своего рода "прощальный тур" для одного из самых известных имен на рынке мобильных телефонов.

Об этом пишет Gizmochina.

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Среди ожидаемых устройств значатся Nokia 3510 4G, Nokia 5710XA 4G (2025), Nokia 130 Music (2G), Nokia 150 Music (2G) и Nokia 8310 4G. Все они созданы в духе начала 2000-х годов: простые, кнопочные телефоны без попыток конкурировать со смартфонами. Эти модели нацелены на тех, кто предпочитает минималистичные устройства или желает передохнуть от постоянного потока современных приложений.

Nokia 5710XA

HMD имеет опыт возрождения классики Nokia, и модель 5710XA является отличным примером.

Кнопочный телефон Nokia 5710 XpressAudio. Фото: HMD

Впервые она вышла в 2022 году со встроенными беспроводными наушниками в задней панели и физическими музыкальными кнопками по бокам. Версия 2025 года, вероятно, сохранит основные "фишки" и одновременно лишится порта Micro USB в пользу USB-C.

Nokia 130 и 150 Music

HMD недавно представила варианты Nokia 130 и Nokia 150 в музыкальных версиях для индийского рынка, уже под собственным брендом.

Кнопочный телефон Nokia 130. Фото: скриншот/YouTube

Главный акцент сделан на звуке: обе модели оснащены 2,4-дюймовым QVGA-экраном, мощным 2-ваттным динамиком на задней панели, выделенными кнопками для управления музыкой, модулем Bluetooth 5.0 и съемным аккумулятором на 2500 мАч с заявленным режимом ожидания до 34 дней. Nokia 130 Music дополнительно предлагает двойной фонарик и поддержку UPI-платежей, а Nokia 150 Music имеет QVGA-камеру, фонарик и функцию быстрой оплаты через сканирование. На мировом рынке они, вероятно, выйдут под торговой маркой Nokia.

Кнопочный телефон Nokia (HMD) 150. Фото: скриншот/YouTube

Постепенное сворачивание бренда Nokia началось еще раньше: HMD уже прекратила продажи смартфонов Nokia и сосредоточилась лишь на нескольких кнопочных моделях, которые выходили в избранных странах и значительно реже. В то же время компания активно продвигает собственное имя и выпускает все больше устройств под маркой HMD, не полагаясь на наследие Nokia.

Планируется, что финальная волна кнопочных телефонов с именем Nokia в 2025 году станет скорее прощанием с легендарным брендом, чем новой фазой возрождения. К марту 2026 года сотрудничество по схеме "HMD на упаковке, Nokia на корпусе" официально завершится, символизируя конец целой эпохи на рынке мобильных устройств.

Напомним, компания HMD окончательно прекратила продажу смартфонов под брендом Nokia. Когда-то легендарная финская компания выпускала устройства, которые запомнились не только культовыми моделями, но и смелыми дизайнерскими решениями.

Также мы писали, что кнопочные телефоны являются надежной альтернативой современным смартфонам. Раньше за каждой моделью стояли инновации, а большинство из них получили культовый статус.