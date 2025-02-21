Падіння Nokia — як Android перевернув ринок смартфонів і здобув лідерство

Кнопковий телефон Nokia 3310. Фото: Pexels

Колись фінська компанія Nokia була беззаперечним лідером у виробництві мобільних телефонів. На початку 2000-х її пристрої панували на світових ринках, а сам бренд асоціювався з надійністю та інноваціями. Та вже за десятиліття колишній лідер виявився на межі краху й зрештою продав свій мобільний підрозділ компанії Microsoft. Однією з головних причин такого приголомшливого падіння став стрімкий злет Android. Хоча помилки у Nokia теж були, саме відкрита операційна система від Google докорінно змінила правила гри на ринку смартфонів і залишила легендарний бренд позаду.

Про злети й падіння Nokia розповідає Gizmochina.

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Роки домінування Nokia

У середині 2000-х Nokia контролювала понад 40% світового ринку мобільних пристроїв. Флагманські моделі на кшталт Nokia 3310 та серії N мали величезну популярність завдяки міцності, зручному дизайну та передовим на той час функціям. На той момент операційна система Symbian була фактичним стандартом, а телефони Nokia знаходили покупців як у розвинених країнах, так і на ринках, що розвиваються. Проте з переходом споживачів на новий тип пристроїв — смартфони — компанія не встигла швидко перебудуватися під змінені потреби.

Роль Android і трансформація ринку смартфонів

У 2008 році Google презентувала Android як відкриту платформу, орієнтовану на широкий спектр пристроїв. На відміну від iOS, котра була доступна виключно на iPhone, Android могли використовувати будь-які виробники — від Samsung до HTC і Motorola. Така відкритість дала змогу швидко розширити асортимент додатків і функцій та надала компаніям можливість підлаштовувати Android під власні пристрої.

Іграшкова фігурка маскота Android. Фото: Unsplash

Саме гнучкість Android приваблювала бренди, які шукали альтернативу закритим операційним системам на зразок Symbian або BlackBerry OS. Наприклад, Samsung зуміла оперативно скористатися перевагами платформи та випустила успішні лінійки Android-смартфонів, які сподобалися широкій аудиторії. Водночас Nokia залишалася на застарілому Symbian, який не міг конкурувати з Android та iOS ні в інтуїтивності інтерфейсу, ні в різноманітності додатків.

Стратегічні прорахунки Nokia

Злет Android істотно вплинув на ринок, проте власна політика Nokia також поглибила кризу. Критичною помилкою стала відмова від швидкого переходу на Android. Хоча в Nokia розуміли важливість смартфонів, керівництво поставило на MeeGo — власну Linux-платформу. Але через внутрішні суперечки та недоліки управління MeeGo так і не змогла закріпитися на ринку, залишивши Nokia без конкурентоспроможного рішення.

У 2011 році керівник Nokia Стівен Елоп оголосив про ексклюзивне партнерство з Microsoft і перехід на Windows Phone як основну платформу. Багато шанувальників Nokia, які очікували виходу пристроїв на Android, сприйняли цей крок негативно. Сама ж Windows Phone не змогла похвалитися широким асортиментом додатків і зацікавленістю розробників, що сприяло подальшій втраті ринкових позицій. У цей час конкуренти на кшталт Samsung та Huawei активно розвивали власні Android-смартфони, і Nokia відставала все більше.

Невідворотний занепад і продаж Microsoft

Коли Nokia нарешті спробувала надолужити згаяне, було вже пізно — Android посів лідерські позиції, а смартфони Samsung стали одними з найпопулярніших у світі. Лінійка Lumia, хоч і відзначалася якісною "начинкою", не змогла привабити достатню кількість користувачів через невисоку популярність Windows Phone. До 2013 року частка Nokia на ринку смартфонів обвалилася настільки, що компанія була вимушена продати свій мобільний бізнес Microsoft за 7,2 млрд доларів.

Перший смартфон Nokia Lumia 505 в лінійці Lumia. Фото: ek.ua

Однак і Microsoft не вдалося відродити підрозділ — її спроби перезапустити смартфони під управлінням Windows Mobile також зазнали фіаско. Уже у 2016 році Microsoft фактично відмовилася від цього напряму, остаточно закривши еру Nokia на ринку смартфонів.

Друге дихання Nokia та висновки з минулого

Бренд Nokia все ж повернувся на ринок в особі HMD Global, яка отримала право випускати Android-смартфони з логотипом Nokia. Але попри статус легендарного виробника, HMD Global натрапила на труднощі у просуванні "імені" Nokia на сучасному ринку. У підсумку компанія вирішила відмовитися від бренду Nokia у своїх смартфонах, а сама Nokia остаточно перемикнулася на телекомунікаційне обладнання, попрощавшись із колишньою славою.

Історія Nokia — це наочний урок для всіх технологічних компаній, що навіть абсолютний лідер може швидко втратити позиції, якщо вчасно не реагувати на зміни ринку й потреби користувачів. Злет Android був неминучим, проте якби Nokia раніше зробила ставку на цю платформу, доля компанії могла б скластися зовсім інакше.

Нагадаємо, люди прагнуть до простоти та надійності, тому на ринку знову здобувають популярність кнопкові телефони. Колись Nokia задовольняла ринок подібними пристроями та встигла оновити більшість своїх старих і популярних моделей.

Також ми писали, що кнопкові телефони є чудовою альтернативою сучасним смартфонам. За кожною моделлю раніше стояли інновації, а деякі з них навіть отримали культовий статус.