Падение Nokia — как Android перевернул рынок смартфонов и получил лидерство

Он "убил" Nokia — как Android вытеснил с рынка гиганта индустрии
Когда-то финская компания Nokia была безоговорочным лидером в производстве мобильных телефонов. В начале 2000-х ее устройства господствовали на мировых рынках, а сам бренд ассоциировался с надежностью и инновациями. Но уже через десятилетие бывший лидер оказался на грани краха и в конце концов продал свое мобильное подразделение компании Microsoft. Одной из главных причин такого ошеломляющего падения стал стремительный взлет Android. Хотя ошибки у Nokia тоже были, именно открытая операционная система от Google в корне изменила правила игры на рынке смартфонов и оставила легендарный бренд позади.
О взлетах и падениях Nokia рассказывает Gizmochina.
Годы доминирования Nokia
В середине 2000-х Nokia контролировала более 40% мирового рынка мобильных устройств. Флагманские модели вроде Nokia 3310 и серии N пользовались огромной популярностью благодаря прочности, удобному дизайну и передовым на то время функциям. На тот момент операционная система Symbian была фактическим стандартом, а телефоны Nokia находили покупателей как в развитых странах, так и на развивающихся рынках. Однако с переходом потребителей на новый тип устройств — смартфоны — компания не успела быстро перестроиться под изменившиеся потребности.
Роль Android и трансформация рынка смартфонов
В 2008 году Google презентовала Android как открытую платформу, ориентированную на широкий спектр устройств. В отличие от iOS, которая была доступна исключительно на iPhone, Android могли использовать любые производители — от Samsung до HTC и Motorola. Такая открытость позволила быстро расширить ассортимент приложений, и функций и предоставила компаниям возможность подстраивать Android под собственные устройства.
Именно гибкость Android привлекала бренды, которые искали альтернативу закрытым операционным системам вроде Symbian или BlackBerry OS. Например, Samsung сумела оперативно воспользоваться преимуществами платформы и выпустила успешные линейки Android-смартфонов, которые понравились широкой аудитории. В то же время Nokia оставалась на устаревшем Symbian, который не мог конкурировать с Android и iOS ни в интуитивности интерфейса, ни в разнообразии приложений.
Стратегические просчеты Nokia
Взлет Android существенно повлиял на рынок, однако собственная политика Nokia также углубила кризис. Критической ошибкой стал отказ от быстрого перехода на Android. Хотя в Nokia понимали важность смартфонов, руководство поставило на MeeGo — собственную Linux-платформу. Но из-за внутренних споров и недостатков управления MeeGo так и не смогла закрепиться на рынке, оставив Nokia без конкурентоспособного решения.
В 2011 году руководитель Nokia Стивен Элоп объявил об эксклюзивном партнерстве с Microsoft и переходе на Windows Phone как основную платформу. Многие поклонники Nokia, которые ожидали выхода устройств на Android, восприняли этот шаг негативно. Сама же Windows Phone не смогла похвастаться широким ассортиментом приложений и заинтересованностью разработчиков, что способствовало дальнейшей потере рыночных позиций. В это время конкуренты вроде Samsung и Huawei активно развивали собственные Android-смартфоны, и Nokia отставала все больше.
Неизбежный упадок и продажа Microsoft
Когда Nokia наконец попыталась наверстать упущенное, было уже поздно — Android занял лидерские позиции, а смартфоны Samsung стали одними из самых популярных в мире. Линейка Lumia, хоть и отличалась качественной "начинкой", не смогла привлечь достаточное количество пользователей из-за невысокой популярности Windows Phone. К 2013 году доля Nokia на рынке смартфонов обвалилась настолько, что компания была вынуждена продать свой мобильный бизнес Microsoft за 7,2 млрд долларов.
Однако и Microsoft не удалось возродить подразделение — ее попытки перезапустить смартфоны под управлением Windows Mobile также потерпели фиаско. Уже в 2016 году Microsoft фактически отказалась от этого направления, окончательно закрыв эру Nokia на рынке смартфонов.
Второе дыхание Nokia и выводы из прошлого
Бренд Nokia все же вернулся на рынок в лице HMD Global, которая получила право выпускать Android-смартфоны с логотипом Nokia. Но несмотря на статус легендарного производителя, HMD Global столкнулась с трудностями в продвижении "имени" Nokia на современном рынке. В итоге компания решила отказаться от бренда Nokia в своих смартфонах, а сама Nokia окончательно переключилась на телекоммуникационное оборудование, попрощавшись с былой славой.
История Nokia — это наглядный урок для всех технологических компаний, что даже абсолютный лидер может быстро потерять позиции, если вовремя не реагировать на изменения рынка и потребности пользователей. Взлет Android был неизбежен, однако если бы Nokia раньше сделала ставку на эту платформу, судьба компании могла бы сложиться совсем иначе.
Напомним, люди стремятся к простоте и надежности, поэтому на рынке снова обретают популярность кнопочные телефоны. Когда-то Nokia удовлетворяла рынок подобными устройствами и успела обновить большинство своих старых и популярных моделей.
Также мы писали, что кнопочные телефоны являются отличной альтернативой современным смартфонам. За каждой моделью раньше стояли инновации, а некоторые из них даже получили культовый статус.
Читайте Новини.LIVE!