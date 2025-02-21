Падение Nokia — как Android перевернул рынок смартфонов и получил лидерство

Кнопочный телефон Nokia 3310. Фото: Pexels

Когда-то финская компания Nokia была безоговорочным лидером в производстве мобильных телефонов. В начале 2000-х ее устройства господствовали на мировых рынках, а сам бренд ассоциировался с надежностью и инновациями. Но уже через десятилетие бывший лидер оказался на грани краха и в конце концов продал свое мобильное подразделение компании Microsoft. Одной из главных причин такого ошеломляющего падения стал стремительный взлет Android. Хотя ошибки у Nokia тоже были, именно открытая операционная система от Google в корне изменила правила игры на рынке смартфонов и оставила легендарный бренд позади.

О взлетах и падениях Nokia рассказывает Gizmochina.

Читайте также:

Годы доминирования Nokia

В середине 2000-х Nokia контролировала более 40% мирового рынка мобильных устройств. Флагманские модели вроде Nokia 3310 и серии N пользовались огромной популярностью благодаря прочности, удобному дизайну и передовым на то время функциям. На тот момент операционная система Symbian была фактическим стандартом, а телефоны Nokia находили покупателей как в развитых странах, так и на развивающихся рынках. Однако с переходом потребителей на новый тип устройств — смартфоны — компания не успела быстро перестроиться под изменившиеся потребности.

Роль Android и трансформация рынка смартфонов

В 2008 году Google презентовала Android как открытую платформу, ориентированную на широкий спектр устройств. В отличие от iOS, которая была доступна исключительно на iPhone, Android могли использовать любые производители — от Samsung до HTC и Motorola. Такая открытость позволила быстро расширить ассортимент приложений, и функций и предоставила компаниям возможность подстраивать Android под собственные устройства.

Игрушечная фигурка маскота Android. Фото: Unsplash

Именно гибкость Android привлекала бренды, которые искали альтернативу закрытым операционным системам вроде Symbian или BlackBerry OS. Например, Samsung сумела оперативно воспользоваться преимуществами платформы и выпустила успешные линейки Android-смартфонов, которые понравились широкой аудитории. В то же время Nokia оставалась на устаревшем Symbian, который не мог конкурировать с Android и iOS ни в интуитивности интерфейса, ни в разнообразии приложений.

Стратегические просчеты Nokia

Взлет Android существенно повлиял на рынок, однако собственная политика Nokia также углубила кризис. Критической ошибкой стал отказ от быстрого перехода на Android. Хотя в Nokia понимали важность смартфонов, руководство поставило на MeeGo — собственную Linux-платформу. Но из-за внутренних споров и недостатков управления MeeGo так и не смогла закрепиться на рынке, оставив Nokia без конкурентоспособного решения.

В 2011 году руководитель Nokia Стивен Элоп объявил об эксклюзивном партнерстве с Microsoft и переходе на Windows Phone как основную платформу. Многие поклонники Nokia, которые ожидали выхода устройств на Android, восприняли этот шаг негативно. Сама же Windows Phone не смогла похвастаться широким ассортиментом приложений и заинтересованностью разработчиков, что способствовало дальнейшей потере рыночных позиций. В это время конкуренты вроде Samsung и Huawei активно развивали собственные Android-смартфоны, и Nokia отставала все больше.

Неизбежный упадок и продажа Microsoft

Когда Nokia наконец попыталась наверстать упущенное, было уже поздно — Android занял лидерские позиции, а смартфоны Samsung стали одними из самых популярных в мире. Линейка Lumia, хоть и отличалась качественной "начинкой", не смогла привлечь достаточное количество пользователей из-за невысокой популярности Windows Phone. К 2013 году доля Nokia на рынке смартфонов обвалилась настолько, что компания была вынуждена продать свой мобильный бизнес Microsoft за 7,2 млрд долларов.

Первый смартфон Nokia Lumia 505 в линейке Lumia. Фото: ek.ua

Однако и Microsoft не удалось возродить подразделение — ее попытки перезапустить смартфоны под управлением Windows Mobile также потерпели фиаско. Уже в 2016 году Microsoft фактически отказалась от этого направления, окончательно закрыв эру Nokia на рынке смартфонов.

Второе дыхание Nokia и выводы из прошлого

Бренд Nokia все же вернулся на рынок в лице HMD Global, которая получила право выпускать Android-смартфоны с логотипом Nokia. Но несмотря на статус легендарного производителя, HMD Global столкнулась с трудностями в продвижении "имени" Nokia на современном рынке. В итоге компания решила отказаться от бренда Nokia в своих смартфонах, а сама Nokia окончательно переключилась на телекоммуникационное оборудование, попрощавшись с былой славой.

История Nokia — это наглядный урок для всех технологических компаний, что даже абсолютный лидер может быстро потерять позиции, если вовремя не реагировать на изменения рынка и потребности пользователей. Взлет Android был неизбежен, однако если бы Nokia раньше сделала ставку на эту платформу, судьба компании могла бы сложиться совсем иначе.

Напомним, люди стремятся к простоте и надежности, поэтому на рынке снова обретают популярность кнопочные телефоны. Когда-то Nokia удовлетворяла рынок подобными устройствами и успела обновить большинство своих старых и популярных моделей.

Также мы писали, что кнопочные телефоны являются отличной альтернативой современным смартфонам. За каждой моделью раньше стояли инновации, а некоторые из них даже получили культовый статус.