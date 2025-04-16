Чому варто перейти на кнопковий телефон у 2025 році — 3 основні причини

Гра "Змійка" на кнопковому телефоні-розкладачці. Фото: Unsplash

Якщо ви втомилися постійно переглядати стрічки соцмереж на смартфоні, але водночас не готові повністю відмовитися від сучасних технологій, кнопкові телефони можуть стати вдалою альтернативою. Можливо, саме вам потрібно спробувати такий пристрій у 2025 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому варто перейти на кнопковий телефон.

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Тривала автономність

Найбільш очевидна перевага кнопкових телефонів — вони менше розряджаються, адже не оснащені великими дисплеями з високою частотою оновлення та надто "важким" програмним забезпеченням. Звісно, тривалість роботи без підзарядки залежить від конкретної моделі, проте багато подібних пристроїв цілком можуть протриматися близько тижня.

Навіть якщо батарея в кнопковому телефоні має меншу місткість, ніж у смартфона, економне споживання енергії все одно дозволяє його власнику значно рідше ставити гаджет на зарядку.

Компактність та зручність

Великі смартфони не завжди легко поміщаються в кишені, тому нерідко доводиться обирати одяг із просторішими кишенями. Натомість компактний кнопковий телефон розв'язує цю проблему: його легше брати на пробіжку, а керувати таким пристроєм зручно навіть однією рукою. Завдяки невеликим розмірам він не викликає дискомфорту і підходить для використання в будь-яких умовах.

Менше відстеження активності

Власники сучасних смартфонів часто помічають, що достатньо щось обговорити вголос, і рекламні пропозиції з'являються в більшості встановлених застосунків. Це пов'язано з тим, що смартфони активно збирають дані про вподобання користувачів.

Кнопкові пристрої на Android усе ж можуть підтримувати WhatsApp, Messenger чи інші застосунки від великих корпорацій, тому говорити про повну приватність не варто. Втім, вони не мають такого широкого спектра інструментів для стеження за вашим розташуванням, історією покупок чи контентом, який ви переглядаєте. Завдяки цьому "кнопки" розповідають про свого власника набагато менше, ніж смартфони.

Нагадаємо, сучасні смартфони стали справжніми кишеньковими комп'ютерами. Попри це, на тлі прогресу набирає обертів протилежна тенденція — значна частка людей повертається до простих кнопкових телефонів.

Також ми писали, що важко уявити дитину, яка десять років тому ходила зі смартфоном чи іншим розумним пристроєм, проте зараз це серйозне питання вибору для їхніх батьків. Вони все частіше замислюються, який перший пристрій для дитини стане кращим — смартфон чи кнопковий телефон.