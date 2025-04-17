Украинцы в Польше поняли, на чем можно заработать деньги — что приносит доход

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес
Многие украинцы ищут работу в Польше, даже если не планируют переезжать насовсем. А кто-то открывает собственный бизнес или филиалы существующей компании для международной экспансии. Согласно исследованиям, с начала полномасштабной войны в Польше зарегистрировалось более 77 000 ФЛП-украинцев.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой бизнес самый популярный среди украинцев и на чем наши граждане зарабатывают.
Какой бизнес ведут украинцы
Согласно данным Аналитического центра международной кадровой компании Gremi Personal, в 2024 году доля ФЛП, зарегистрированных украинцами в Польше, достигла 12%, что является очень высоким показателем. Среди всех иностранных компаний, которой работают в соседнем государстве, 84% принадлежат именно украинцам.
Если говорить о популярных сферах деятельности, то лидерами являются:
- строительство — 23%;
- информация и коммуникация — 18%;
- предоставление других услуг — 13% (в частности парикмахерских и косметических).
Значительную долю в бизнес-среде занимают новые названия, поскольку украинцы, переезжая в Польшу, выбирают путь самозанятости, а не официального трудоустройства. Они регистрируют ФЛП или юридическое лицо, развивая собственное дело с нуля. Однако в польских городах можно увидеть немало знакомых наименований, поскольку украинцы распространяют деятельность за рубежом.
Такие бизнесы занимают нишу заведений питания, сферы услуг и ритейла. В Польше успешно открыли:
- отделения "Новой почты";
- онлайн-магазин косметики MakeUp;
- отделения Rozetka;
- пекарни "Львовские круассаны";
- бары "Пьяная Вишня";
- заведения сети рыбных ресторанов "Черноморка";
- кофейни Dobro & Dobro Café;
- заведения сети ресторанов грузинской кухни GAGA;
- магазины сети "Галя Балувана";
- салоны красоты G.Bar;
- сервис быстрой полиграфии Four Zeroes;
- магазины пищевых продуктов BestMarket;
- сеть медицинских лабораторий Lab24;
- стриминговый сервис Megogo;
- частные музыкальные школы Muzyka-Muzyka.
Список неполный, а в будущем появится еще больше украинских бизнесов. Например, многие наши граждане за рубежом ждут запуска банка Stereo — проекта Monobank в Польше.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцев могут депортировать из Польши за нарушение миграционных правил. Чаще всего такое наказание грозит людям, у которых истек срок действия вида на жительство. Также депортация неизбежна вследствие незаконного пересечения государственной границы.
Мы писали, что для некоторых категорий украинцев действуют скидки на железнодорожные билеты в Польше. Это касается детей, школьников, студентов, пенсионеров, людей с инвалидностью и лиц, которые их сопровождают. Например, дети до 4 лет могут пользоваться транспортом бесплатно.
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