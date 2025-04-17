Украинцы в Польше поняли, на чем можно заработать деньги — что приносит доход

Украинские переселенцы. Фото: УНИАН

Многие украинцы ищут работу в Польше, даже если не планируют переезжать насовсем. А кто-то открывает собственный бизнес или филиалы существующей компании для международной экспансии. Согласно исследованиям, с начала полномасштабной войны в Польше зарегистрировалось более 77 000 ФЛП-украинцев.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой бизнес самый популярный среди украинцев и на чем наши граждане зарабатывают.

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Какой бизнес ведут украинцы

Согласно данным Аналитического центра международной кадровой компании Gremi Personal, в 2024 году доля ФЛП, зарегистрированных украинцами в Польше, достигла 12%, что является очень высоким показателем. Среди всех иностранных компаний, которой работают в соседнем государстве, 84% принадлежат именно украинцам.

Если говорить о популярных сферах деятельности, то лидерами являются:

строительство — 23%;

информация и коммуникация — 18%;

предоставление других услуг — 13% (в частности парикмахерских и косметических).

Сферы деятельности украинского бизнеса в Польше. Фото: Gremi Personal

Значительную долю в бизнес-среде занимают новые названия, поскольку украинцы, переезжая в Польшу, выбирают путь самозанятости, а не официального трудоустройства. Они регистрируют ФЛП или юридическое лицо, развивая собственное дело с нуля. Однако в польских городах можно увидеть немало знакомых наименований, поскольку украинцы распространяют деятельность за рубежом.

Такие бизнесы занимают нишу заведений питания, сферы услуг и ритейла. В Польше успешно открыли:

отделения "Новой почты";

онлайн-магазин косметики MakeUp;

отделения Rozetka;

пекарни "Львовские круассаны";

бары "Пьяная Вишня";

заведения сети рыбных ресторанов "Черноморка";

кофейни Dobro & Dobro Café;

заведения сети ресторанов грузинской кухни GAGA;

магазины сети "Галя Балувана";

салоны красоты G.Bar;

сервис быстрой полиграфии Four Zeroes;

магазины пищевых продуктов BestMarket;

сеть медицинских лабораторий Lab24;

стриминговый сервис Megogo;

частные музыкальные школы Muzyka-Muzyka.

Список неполный, а в будущем появится еще больше украинских бизнесов. Например, многие наши граждане за рубежом ждут запуска банка Stereo — проекта Monobank в Польше.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцев могут депортировать из Польши за нарушение миграционных правил. Чаще всего такое наказание грозит людям, у которых истек срок действия вида на жительство. Также депортация неизбежна вследствие незаконного пересечения государственной границы.

Мы писали, что для некоторых категорий украинцев действуют скидки на железнодорожные билеты в Польше. Это касается детей, школьников, студентов, пенсионеров, людей с инвалидностью и лиц, которые их сопровождают. Например, дети до 4 лет могут пользоваться транспортом бесплатно.