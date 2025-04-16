Депортація з Чехії та Польщі — за що українцям загрожує покарання у 2025 році

Пасажири в поїзді. Фото: УНІАН

Перебуваючи в іноземній країні, необхідно дотримуватися місцевих законів, а також правил легального проживання. Бо за порушення чинних вимог вас можуть депортувати. Це стосується українців, які мешкають у Чехії та Польщі, хоча не обмежується всього двома державами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що загрожує депортація з Чехії та Польщі у квітні 2025 року.

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Чому українців можуть депортувати з ЄС

Видворення на батьківщину загрожує іноземним громадянам, які ігнорують міграційне законодавство. Прикладами найбільш поширених підстав для депортації є відсутність візи чи дозволу на проживання, а також перевищення ліміту відвідування Шенгенської зони.

За правилами, українці можуть перебувати в Чехії або Польщі за безвізом 90 днів зі 180-ти. Як тільки термін закінчиться, доведеться звернутися за спеціальним дозволом. Інакше контролюючий орган матиме повноваження ініціювати примусову депортацію.

Оскільки Польща і Чехія входять в Європейський Союз, то правила легального проживання і підстави для виселення аналогічні. Українцям загрожує депортація за:

незаконне працевлаштування;

ухилення під податкового зобов’язання;

неточності в документах;

ведення незареєстрованної підприємницької діяльності;

умисне надання недостовірної інформації про себе;

підробку офіційних документів;

вчинення кримінального злочину;

порушення правил дорожнього руху, наприклад, водіння у нетверезому стані;

дотичність до терористичної організації;

перебування в реєстрі осіб, яким забороняється відвідування Польщі/Чехії;

загрозу громадському порядку чи національній безпеці.

Іноземні громадяни повинні покинути територію держави протягом 15-30 календарних днів після одержання повідомлення про депортацію. У разі оскарження рішення контролюючого органу людині дозволяється залишитися понад встановлений термін, поки суд не винесе вердикт.

За деякі вказані порушення закону українців можуть оштрафувати, тобто вони уникнуть депортації. Наприклад, у Чехії фінансова відповідальність за нелегальне працевлаштування становить 100 000 крон, що еквівалентно 175 000 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українців можуть депортувати з-за кордону в разі наявності проблем у документах. Серед найбільш поширених причин — завершення терміну візи чи дозволу на проживання, недійсні відомості, протермінування закордонного паспорта, підробка документів тощо.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп хоче дозволити нелегальним працівникам ферм і готелів перебувати в Америці на законних підставах. Спершу вони покинуть країну, а потім повернуться як співробітники, якщо їх роботодавці за них поручаться.