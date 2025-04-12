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Українцям у ЄС грозить депортація — які документи слід перевірити

12 квітня 2025 11:55
Єлизавета Супівська - редактор
Депортація українців з ЄС — через які проблеми з документами загрожує виселення у 2025
Паспорт у руках. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Якщо іноземець не дотримується законів країни перебування чи порушує міграційні вимоги, йому загрожує покарання у вигляді примусової депортації. Українців можуть вигнати з Європейського Союзу на підставі проблем із документами, що буває дуже часто.

Сайт Новини.LIVE розповідає, через які документи громадян України можуть виселити з ЄС.

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Причини для депортації у 2025 році

В пошуках притулку українці поселилися у різних куточках світу. Європа надала прихисток більшості біженців, які втекли від повномасштабної війни. Проживаючи за кордоном, необхідно дотримуватися міграційних правил, інакше існує велика ймовірність депортації, тобто офіційного видворення з території країни.

Аби уникнути негараздів, потрібно слідкувати за дійсністю документів. Бо одні з найпоширеніших причин вигнання іноземців — проблеми з візою, відсутність дозволів, помилки в наданій персональній інформації тощо. У 2025 році українцям загрожує депортація з ЄС через:

  • працевлаштування за візою, яка не дає дозвіл на пошук роботи;
  • відсутність державної реєстрації бізнесу, якщо ведеться систематична підприємницька діяльність;
  • протермінування закордонного паспорта;
  • підробку офіційної документації, надання недостовірних відомостей про себе;
  • відсутність дійсної візи чи дозволу на проживання;
  • помилки в міграційних документах.

Документи повинні завжди бути в порядку, бо ніколи не знаєш, яка незначна помилка чи неточність стане підставою для примусової депортації. Щоб уникнути непорозумінь з місцевими контролюючими органами, слід регулярно перевіряти терміни дії візи, дозволів тощо, а також вчасно їх оновлювати.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Чехії планують запровадити більш жорстку політику щодо іноземців. У рамках міграційної реформи влада посилить нагляд за громадянами інших країн і прискорить процеси депортації. Тож необхідно бути напоготові.

Також ми писали, що українців можуть депортувати з Німеччини та Польщі у квітні 2025 року. Причини виселення бувають різні, але найпопулярніша підстава — нелегальний перетин кордону. Також проблеми виникають через підробку офіційних документів.

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