Правила депортації з Польщі — за що українців можуть вигнати у квітні 2025

Українці на вокзалі. Фото: УНІАН

Перебуваючи в Польщі, важливо дотримуватися місцевих законів і вимог Європейського Союзу щодо легального проживання. Інакше існує загроза примусової депортації. Не всі українці знають, чому можливе виселення з території ЄС у квітні 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кого можуть депортувати з Польщі у квітні.

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Підстави для депортації з Польщі

Найбільш поширеною причиною вигнання є недотримання міграційних правил. Нелегальний перетин державного кордону карається депортацією, оскільки всі іноземці зобов’язанні реєструватися у коменданта Прикордонної служби під час проходження контролю. Інакше в’їзд у Польщу вважатиметься незаконним.

Українців можуть вигнати з Польщі у квітні 2025 року за:

ведення бізнесу без реєстрації, що автоматично означає ухилення від сплати податків;

працевлаштування за візою, яка не дає дозвіл на пошук роботи;

вчинення кримінального злочину і порушення правил дорожнього руху, наприклад, водіння у нетверезому стані;

підробку офіційних документів;

умисне надання недостовірної інформації про себе;

перевищення терміну легального проживання;

внесення в реєстр іноземців, перебування яких на території Польщі є небажаним;

дотичність до терористичної організації;

загрозу громадському порядку чи національній безпеці.

Отримавши повідомлення від контролюючого органу про депортацію, потрібно за 15-30 календарних днів покинути територію держави. Хоча можна оскаржити видворення в суді, а до моменту оголошення рішення дозволяється залишитися в Польщі.

Зауважимо, в Європі існує принцип недопущення примусового повернення. Це означає, що депортація до країни, де людині загрожують переслідування, тортури чи смерть, не допускається. Принцип визнаний у міжнародному праві, тож члени ЄС суворо його дотримуються.

Оскільки в Україні триває повномасштабна війна, Європейський Союз посилено оцінює юридичні та гуманітарні ризики перед ухваленням рішення про виселення іноземців. Але необхідно дотримуватися міграційного законодавства, аби не наражати себе на загрозу примусової депортації з Польщі у квітні.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Румунія також входить у Європейський Союз, отже там діють аналогічні правила. Депортувати можуть українців, які порушили правила легального перебування, підробили документи або вчинили кримінальний злочин.

Також ми писали, за які вчинки українців у Польщі можуть оштрафувати. Фінансові санкції сягають тисяч злотих, наприклад, за незаконний збір грибів або порушення режиму "нічної тиші". Часто людей штрафують на менші суми в діапазоні кількох сотень злотих.