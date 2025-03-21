Штрафи для українців у Польщі — через що можна втратити багато грошей

Українці на кордоні. Фото: УНІАН

Мешкаючи в Польщі, потрібно знати правила поведінки, інакше можна натрапити на неприємні фінансові санкції. Українців штрафують на сотні злотих за вчинки, а незнання законів не звільняє від відповідальності. Тож варто заздалегідь приготуватися, аби не втратити гроші.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що штрафують у Польщі на великі суми.

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Штрафи для українців у Польщі

Почнемо з порушення допустимого рівня шуму в багатоквартирних будинках. Існує термін "нічна тиша", який використовують для позначення часу доби від 11 вечора до 7 ранку. Якщо здіймати галас без причини, то сусіди мають право викликати поліцію, а правоохоронці випишуть штраф у розмірі до 5 000 злотих (понад 50 000 грн). В деяких випадках можуть арештувати.

Також існують фінансові санкції для власників домашніх тварин. Якщо вигулювати собаку без повідця і намордника у громадському місці, загрожує відповідальність у вигляду штрафу на суму 250 злотих (2 700 грн). А неприбирання за улюбленцями карається стягненням у розмірі 500 злотих (5 300 грн).

Українцям варто знати про такі популярні порушення в Польщі та суми штрафних санкцій:

порушення громадського спокою — 200 злотих;

неправильне сортування сміття — до 500 злотих;

збір грибів у заповідниках і національних парках — 500 злотих;

збір грибів, які перебувають під державною охороною — 500 злотих (за повторне порушення — до 5 000 злотих);

забруднення громадських місць — до 5 000 злотих.

Варто бути бережними прихильникам шашликів і грилю. Заборонено розпалювати вогонь на балконі, бо за створення ризику загоряння доведеться заплатити штраф у розмірі 500 злотих. Більше того, якщо загориться поверхня за межами гриля, можна сісти у в’язницю на термін до 12 років. Краще планувати подібний відпочинок у дозволених місцях.

Під час опалювального сезону часто карають за недотримання температурних стандартів у багатоквартирних будинках. Інспектори навіть перевіряють, чи не зменшують мешканці квартир рівень тепла, щоб економити на комунальних послугах. За порушення загрожує санкція в розмірі до 500 злотих.

Наостанок, безбілетний проїзд у громадському транспорті тягне за собою фінансову відповідальність. Неоплачена послуга карається штрафом на суму 150-250 злотих. Але якщо заплатити швидко, то передбачається знижка.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, щоб належати до середнього класу в Польщі, необхідно заробляти від 4 449 до 13 282 злотих на місяць (за твердженням Організації економічного співробітництва та розвитку). Але українці найчастіше працюють офіціантами чи адміністраторами, а їхніх зарплат не вистачає.

Також ми писали, що українців штрафують за носіння військової форми. Лише обмежене коло осіб має право вдягати форму, зокрема службовці ЗСУ, резервісти, курсанти, ліцеїсти та громадяни, яким дозволили звільнитися в запас чи подати у відставку.