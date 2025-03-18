Платний перетин кордону з Польщею — коли запрацюють зміни для українців

Люди проходять паспортний контроль. Фото: УНІАН

У 2025 році, громадянам України, які планують виїхати в Польщу, доведеться оформлювати спеціальний дозвіл — ETIAS (Європейська система інформації та авторизації подорожей). Ця обов'язкова вимога стосуватиметься мешканців приблизно 60 держав, котрі мають безвізовий режим з ЄС, включно з Україною.

Про те, те скільки коштуватиме дозвіл та коли запрацює нова система, зазначається на сайті ETIAS.COM.

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Скільки доведеться платити українцям

Вартість оформлення дозволу складатиме 7 євро (орієнтовно 316 гривень за актуальним курсом). ETIAS буде чинним протягом трьох років або ж до закінчення строку дії закордонного паспорта — залежно від того, яка подія настане раніше.

Від сплати збору звільняються громадяни, яким ще не виповнилося 18 років, а також ті, кому понад 70 років. Щоб отримати дозвіл, необхідно буде:

Сплатити збір у розмірі 7 євро. Заповнити електронну анкету на офіційному сайті або в мобільному застосунку ETIAS. У формі потрібно вказати особисті дані, номер та серію паспорта, країну, куди планується перший в’їзд (в нашому випадку Польща), а також відповісти на питання щодо стану здоров’я, судимостей і попередніх подорожей. Дочекатися підтвердження заявки. У більшості випадків заявку обробляють автоматично за кілька хвилин. Проте в окремих ситуаціях перевірка може тривати до 30 днів, якщо потрібно провести додатковий аналіз.

Рекомендується подавати заявку мінімум за 96 годин до планованої дати в'їзду до ЄС. Бронювати квитки та готель також бажано після підтвердження права на в'їзд.

Коли за в'їзд до Польщі потрібно буде платити

Введення системи ETIAS має на меті підвищити рівень безпеки в ЄС завдяки попередньому контролю мандрівників з безвізових країн. Процедура оформлення є доволі простою та швидкою, тож українці й надалі зможуть легко подорожувати Європою, дотримуючись нових правил.

Ідея впровадження дозволу ETIAS виникла ще у 2016 році, але його запуск неодноразово переносили. Прогнозувалося, що зміни набудуть чинності навесні 2025 року, але на сайті ETIAS.COM інформація оновилась.

Тепер там зазначається, що нова система запрацює наприкінці 2026 року. Окрім того, після запуску системи передбачено перехідний період у 3-6 місяців, протягом якого наявність дозволу буде не обов'язкова.

Варто зазначити, що наявність ETIAS не скасовує правил безвізового режиму. Як і раніше, українці матимуть право перебувати на території Шенгенської зони до 90 днів протягом кожного 180-денного періоду. Однак слід пам’ятати, що навіть за наявності дозволу остаточне рішення про в’їзд ухвалюють прикордонники конкретної країни.

Раніше ми писали, що в ЄС запрацює система ETIAS для контролю короткострокових подорожей громадян безвізових країн, включно з українцями. Для в'їзду потрібно буде подати онлайн-заявку та сплатити 7 євро. Однак ця вимога торкнеться не всіх українців.

Також ми розповідали, що в багатьох державах громадянство надають автоматично за місцем народження дитини. Наприклад, у Канаді новонароджений стає громадянином, навіть якщо його батьки – іноземці.