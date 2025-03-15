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Гроші за в'їзд в ЄС — чи всі українці платитимуть у 2025 році

15 березня 2025 07:20
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Безвіз з ЄС зміниться у 2025 — хто платитиме 7 євро за перетин кордону
Бабуся проходить паспортний контроль на кордоні. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

З 2025 року в Європейському Союзі почне діяти система ETIAS, яка контролюватиме короткострокові поїздки громадян безвізових країн, зокрема й України. Щоб отримати дозвіл на в’їзд, потрібно буде заповнити онлайн-заявку та сплатити 7 євро. Проте ця вимога стосуватиметься не всіх українців.

Про те, кому з українців не потрібно буде платити за в'їзд в ЄС у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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З 2025 року українцям, які планують подорож до ЄС, потрібно буде пройти авторизацію ETIAS, сплачуючи 7 євро. Ця система створена для попереднього контролю мандрівників, аби виявляти потенційні загрози ще до їхнього в’їзду до ЄС. У представництві ЄС зазначили, що ETIAS допоможе підвищити безпеку та боротися з нелегальною міграцією.

Заповнення онлайн-заявки на дозвіл займе близько 10 хвилин. Під час оформлення потрібно буде вказати особисті дані, інформацію про паспорт і відповісти на кілька запитань щодо безпеки. Надані дані автоматично перевірятимуться через міжнародні бази, зокрема Interpol і Europol.

У разі схвалення дозвіл діятиме три роки або до закінчення терміну дії паспорта. Рішення зазвичай ухвалюється за кілька хвилин, але в окремих випадках перевірка може тривати до 30 днів. Тому подбати про дозвіл краще заздалегідь.

Для кого в'їзд до ЄС залишиться безплатним

За інформацією представництва ЄС в Україні, система не поширюватиметься на громадян, які:

  • мають статус біженця;
  • перебувають під тимчасовим захистом у ЄС.

На сьогодні значна кількість українців у країнах Європейського Союзу має саме такий статус. Окрім того, на сайті ETIAS-INFO зазначається, що дітям до 18 років та особам старшим за 70 років дозвіл видаватиметься безплатно. 

Раніше ми писали, що у багатьох країнах громадянство надається за місцем народження. Наприклад, у Канаді дитина автоматично стає громадянином, навіть якщо її батьки — іноземці. Однак у Європі цей принцип діє з обмеженнями.

Також ми розповідали, що Німеччина стала важливою країною для українських біженців, а тому повернути їх звідти буде складніше. Високі зарплати, соцпільги та адаптаційні програми сприяють довготривалому проживанню в цій державі. 

Європейський союз кордон українці Європа туризм
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