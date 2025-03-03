Українці не захочуть покидати цю країну — звідки повернути біженців буде найважче

Українці йдуть в напрямку кордону. Фото: УНІАН

Німеччина стала важливим напрямком для інтеграції українських біженців, і їхнє повернення з цієї країни буде значно складнішим. Високий рівень зарплат, соціальні пільги та програми адаптації роблять Німеччину привабливою для довгострокового перебування. Водночас повернення українців з інших країн Європи є більш ймовірним.

Про те, чому українці не поспішають повертатись додому з Німеччини, пояснила директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова.

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Чому буде важко повернути українських біженців з Німеччини

Проблема повернення українських біженців на батьківщину після початку повномасштабного вторгнення Росії є одним з головних соціально-економічних викликів для України. Як зазначає експерт, головною причиною складності повернення є активна інтеграція українців у німецьке суспільство.

На відміну від Польщі, де значна частина біженців сприймає своє перебування як тимчасове, Німеччина створює умови для довгострокової адаптації та працевлаштування:

Соціальні виплати: навіть після скорочення соціальних виплат у Німеччині вони часто перевищують середній рівень зарплат в Україні, що робить повернення менш привабливим. Попит на робочу силу: в Німеччині спостерігається демографічна криза, і країна активно шукає нових працівників, особливо з високою освітою, що робить українців бажаними кандидатами. Спрощення визнання дипломів: уряд активно працює над спрощенням процесу визнання українських дипломів, що дозволяє нашим громадянам швидше адаптуватися до місцевого ринку праці. Мовні курси та програми адаптації: Німеччина фінансує мовні курси та програми для біженців, що підвищує їхні шанси на успішну інтеграцію.

Чи будуть біженці повертатись з інших країн Європи

Польща стала першим прихистком для більшості українських біженців після початку війни, але з кінця 2022 року спостерігається тенденція до переїзду українців з Польщі в Німеччину. Основними причинами є:

вищий рівень зарплат у Німеччині;

більша стабільність та соціальні гарантії;

легший доступ до ринку праці та можливість довгострокового працевлаштування.

За словами Елли Лібанової, з більшою ймовірністю українці повернуться саме з Польщі, Румунії та Болгарії, оскільки в цих країнах соціальні гарантії не такі розвинені, як у Німеччині. У них нижчий рівень заробітної плати, а також багато біженців розглядають своє перебування там як тимчасове та планують повернутись до України.

Раніше ми писали, що з 2025 року громадяни України, як і інші жителі країн, які не є членами ЄС, повинні будуть зареєструватися в Європейській системі інформації та авторизації подорожей (ETIAS) для отримання дозволу на в'їзд. Вартість реєстрації складатиме 7 євро.

Також ми розповідали, що Німеччина продовжує підтримувати українських біженців у 2025 році, надаючи їм житло, медичні послуги, фінансову допомогу та можливості для працевлаштування. Однак умови допомоги змінюються, тому важливо бути в курсі нововведень.