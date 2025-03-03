Украинцы не захотят покидать эту страну — откуда вернуть беженцев будет труднее всего

Лучшие условия — какая страна привлекает украинцев за рубежом
Германия стала важным направлением для интеграции украинских беженцев, и их возвращение из этой страны будет значительно сложнее. Высокий уровень зарплат, социальные льготы и программы адаптации делают Германию привлекательной для долгосрочного пребывания. В то же время возвращение украинцев из других стран Европы является более вероятным.
О том, почему украинцы не спешат возвращаться домой из Германии, объяснила директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова.
Почему будет трудно вернуть украинских беженцев из Германии
Проблема возвращения украинских беженцев на родину после начала полномасштабного вторжения России является одним из главных социально-экономических вызовов для Украины. Как отмечает эксперт, главной причиной сложности возвращения является активная интеграция украинцев в немецкое общество.
В отличие от Польши, где значительная часть беженцев воспринимает свое пребывание как временное, Германия создает условия для долгосрочной адаптации и трудоустройства:
- Социальные выплаты: даже после сокращения социальных выплат в Германии они часто превышают средний уровень зарплат в Украине, что делает возвращение менее привлекательным.
- Спрос на рабочую силу: в Германии наблюдается демографический кризис, и страна активно ищет новых работников, особенно с высоким образованием, что делает украинцев желанными кандидатами.
- Упрощение признания дипломов: правительство активно работает над упрощением процесса признания украинских дипломов, что позволяет нашим гражданам быстрее адаптироваться к местному рынку труда.
- Языковые курсы и программы адаптации: Германия финансирует языковые курсы и программы для беженцев, что повышает их шансы на успешную интеграцию.
Будут ли беженцы возвращаться из других стран Европы
Польша стала первым пристанищем для большинства украинских беженцев после начала войны, но с конца 2022 года наблюдается тенденция к переезду украинцев из Польши в Германию. Основными причинами являются:
- более высокий уровень зарплат в Германии;
- большая стабильность и социальные гарантии;
- более легкий доступ к рынку труда и возможность долгосрочного трудоустройства.
По словам Эллы Либановой, с большей вероятностью украинцы вернутся именно из Польши, Румынии и Болгарии, поскольку в этих странах социальные гарантии не так развиты, как в Германии. У них более низкий уровень заработной платы, а также многие беженцы рассматривают свое пребывание там как временное и планируют вернуться в Украину.
Ранее мы писали, что с 2025 года граждане Украины, как и другие жители стран, не являющихся членами ЕС, должны будут зарегистрироваться в Европейской системе информации и авторизации путешествий (ETIAS) для получения разрешения на въезд. Стоимость регистрации будет составлять 7 евро.
Также мы рассказывали, что Германия продолжает поддерживать украинских беженцев в 2025 году, предоставляя им жилье, медицинские услуги, финансовую помощь и возможности для трудоустройства. Однако условия помощи меняются, поэтому важно быть в курсе нововведений.
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