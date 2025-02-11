Українці масово залишають Польщу — куди та чому виїжджають у 2025 році

Біженці з України. Фото: УНІАН

Через війну багато громадян України покинули країну та знайшли тимчасовий прихисток в європейських державах. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина, Польща та Чехія. Однак стало відомо, що громадяни України масово покидають одну з цих країн.

Про те, чому українці масово виїжджають з Польщі у 2025 році, пояснили на інформаційному порталі "inPoland".

Читайте також:

Чому багато українців переїжджає з Польщі у 2025 році

Оновлені дані Євростату свідчать про значний приріст міграційного потоку українців із Польщі до Німеччини. Наразі саме Німеччина стала головним напрямком для українських біженців у ЄС, випередивши Польщу більш ніж на 150 тисяч осіб.

Згідно зі статистикою Євростату, станом на кінець 2024 року в Німеччині зареєстровано понад 1,14 мільйона українських громадян, які мають статус тимчасового захисту. Це становить 27,2% від загальної кількості таких статусів у ЄС. Водночас у Польщі кількість українських біженців скоротилася до 983 880 осіб, хоча ще у 2022 році вона перевищувала 1,3 мільйона.

На третій позиції серед країн, що прийняли найбільше українських громадян, знаходиться Чехія, де цей показник сягнув 379 тисяч. Загалом відзначається тенденція до переміщення українських мігрантів із держав Центрально-Східної Європи до країн Західної та Південної Європи. Основними факторами, що спонукають українців переїжджати з Польщі до Німеччини, є:

більші зарплати;

якісніша медицина;

вищий рівень соціальних виплат.

До того ж посилення умов доступу до соціальних програм, зміни в освітній політиці та економічні чинники в Польщі також сприяли цій хвилі міграції. Для країн Європи така ситуація вимагає перегляду підходів до інтеграції та підтримки біженців у довгостроковій перспективі.

Раніше ми писали, що починаючи з 2025 року, українці, які планують поїздки до Польщі, змушені будуть отримувати платний дозвіл ETIAS. Це нововведення охоплює всіх громадян країн із безвізовим режимом з ЄС, зокрема й українців.

Також ми розповідали, що деякі порушення можуть стати підставою для депортації українців із Польщі. Причин для такого рішення існує чимало, і більшість із них цілком очевидні. Тож українцям важливо знати, які саме дії можуть спричинити примусове повернення на батьківщину.