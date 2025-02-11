Украинцы массово покидают Польшу — куда и почему выезжают в 2025 году

Беженцы из Украины. Фото: УНИАН

Из-за войны многие граждане Украины покинули страну и нашли временное пристанище в европейских государствах. Больше всего украинских беженцев приняли Германия, Польша и Чехия. Однако стало известно, что граждане Украины массово покидают одну из этих стран.

О том, почему украинцы массово выезжают из Польши в 2025 году, объяснили на информационном портале "inPoland".

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Обновленные данные Евростата свидетельствуют о значительном приросте миграционного потока украинцев из Польши в Германию. Сейчас именно Германия стала главным направлением для украинских беженцев в ЕС, опередив Польшу более чем на 150 тысяч человек.

Согласно статистике Евростата, по состоянию на конец 2024 года в Германии зарегистрировано более 1,14 миллиона украинских граждан, имеющих статус временной защиты. Это составляет 27,2% от общего количества таких статусов в ЕС. В то же время в Польше количество украинских беженцев сократилось до 983 880 человек, хотя еще в 2022 году оно превышало 1,3 миллиона.

На третьей позиции среди стран, принявших больше всего украинских граждан, находится Чехия, где этот показатель достиг 379 тысяч. В целом отмечается тенденция к перемещению украинских мигрантов из государств Центрально-Восточной Европы в страны Западной и Южной Европы. Основными факторами, побуждающими украинцев переезжать из Польши в Германию, являются:

большие зарплаты;

более качественная медицина;

более высокий уровень социальных выплат.

К тому же усиление условий доступа к социальным программам, изменения в образовательной политике и экономические факторы в Польше также способствовали этой волне миграции. Для стран Европы такая ситуация требует пересмотра подходов к интеграции и поддержке беженцев в долгосрочной перспективе.

Ранее мы писали, что начиная с 2025 года, украинцы, которые планируют поездки в Польшу, вынуждены будут получать платное разрешение ETIAS. Это нововведение охватывает всех граждан стран с безвизовым режимом с ЕС, в том числе и украинцев.

Также мы рассказывали, что некоторые нарушения могут стать основанием для депортации украинцев из Польши. Причин для такого решения существует немало, и большинство из них вполне очевидны. Поэтому украинцам важно знать, какие именно действия могут повлечь принудительное возвращение на родину.