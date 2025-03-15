Безвиз с ЕС изменится в 2025 — кто будет платить 7 евро за пересечение границы

Бабушка проходит паспортный контроль на границе. Фото: УНИАН

С 2025 года в Европейском Союзе начнет действовать система ETIAS, которая будет контролировать краткосрочные поездки граждан безвизовых стран, в том числе и Украины. Чтобы получить разрешение на въезд, нужно будет заполнить онлайн-заявку и оплатить 7 евро. Однако это требование будет касаться не всех украинцев.

О том, кому из украинцев не нужно будет платить за въезд в ЕС в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что такое ETIAS и как будет работать новая система

С 2025 года украинцам, которые планируют путешествие в ЕС, нужно будет пройти авторизацию ETIAS, платя 7 евро. Эта система создана для предварительного контроля путешественников, чтобы выявлять потенциальные угрозы еще до их въезда в ЕС. В представительстве ЕС отметили, что ETIAS поможет повысить безопасность и бороться с нелегальной миграцией.

Заполнение онлайн-заявки на разрешение займет около 10 минут. При оформлении нужно будет указать личные данные, информацию о паспорте и ответить на несколько вопросов о безопасности. Предоставленные данные будут автоматически проверяться через международные базы, в частности Interpol и Europol.

В случае одобрения разрешение будет действовать три года или до окончания срока действия паспорта. Решение обычно принимается за несколько минут, но в отдельных случаях проверка может длиться до 30 дней. Поэтому позаботиться о разрешении лучше заранее.

Для кого въезд в ЕС останется бесплатным

По информации представительства ЕС в Украине, система не будет распространяться на граждан, которые:

имеют статус беженца;

находятся под временной защитой в ЕС.

На сегодня значительное количество украинцев в странах Европейского Союза имеет именно такой статус. Кроме того, на сайте ETIAS-INFO отмечается, что детям до 18 лет и лицам старше 70 лет разрешение будет выдаваться бесплатно.

Ранее мы писали, что во многих странах гражданство предоставляется по месту рождения. Например, в Канаде ребенок автоматически становится гражданином, даже если его родители — иностранцы. Однако в Европе этот принцип действует с ограничениями.

Также мы рассказывали, что Германия стала важной страной для украинских беженцев, а потому вернуть их оттуда будет сложнее. Высокие зарплаты, соцльготы и адаптационные программы способствуют долговременному проживанию в этом государстве.