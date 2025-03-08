Українці платитимуть за в'їзд в ЄС у 2025 — скільки коштуватиме дозвіл

Чоловік проходить паспортний контроль на кордоні. Фото: УНІАН

З 2025 року для всіх, хто не є громадянином ЄС і не має довгострокової візи, почне діяти оновлена система контролю перетину кордону — EES (Entry/Exit System). Для українців, які збираються в короткострокові поїздки до країн Шенгену, також введуть новий дозвіл на в'їзд, який планують зробити платним.

Про те, як зміняться умови перетину кордону з ЄС для українців у 2025 році, пояснили на офіційному ресурсі ETIAS-INFO.

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Громадяни України з біометричними паспортами й надалі матимуть право безвізового перебування в країнах Шенгену до 90 днів протягом кожних 180 днів. Головна зміна — обов’язкове сканування паспортів у терміналах під час перетину кордону та збереження даних у базі.

Жодних додаткових платежів чи необхідності заповнювати додаткові документи при в’їзді після запуску системи EES не передбачено. Українці, які мають дозвіл на проживання, роботу або навчання в ЄС, як і раніше, зможуть перебувати в Шенгенській зоні понад зазначений період.

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Ще одна новинка — система ETIAS (Європейська система інформації та авторизації подорожей), яка запрацює через кілька місяців після запуску EES. Вона стосуватиметься всіх громадян країн, які мають право на безвізовий в’їзд до ЄС, зокрема українців, які подорожують транзитом, з туристичною, діловою чи лікувальною метою.

Згідно з новими правилами, перед поїздкою до Шенгенської зони потрібно буде отримати попередній електронний дозвіл ETIAS. Це потрібно буде робити раз на три роки, а вартість оформлення становитиме 7 євро. Дітям до 18 років та особам старшим за 70 років дозвіл видаватиметься безплатно.

Як отримати дозвіл ETIAS

Окрім оплати збору, щоб отримати дозвіл на в'їзд до ЄС у 2025 році, українцям потрібно буде виконати кілька обов'язкових кроків:

Отримати біометричний паспорт — обов’язкова умова. Заповнити онлайн-заявку — перед поїздкою потрібно буде подати електронну заявку на сайті системи ETIAS. Процес займе близько 10 хвилин. Рекомендується подавати заявку не пізніше ніж за 96 годин до запланованого перетину кордону. Підготувати дані для анкети — потрібно буде зазначити особисту інформацію, паспортні дані, історію попередніх подорожей та відповісти на питання щодо безпеки. Пройти перевірку — система автоматично звірятиме інформацію з міжнародними базами даних безпеки.

Більшість заяв розглядатиметься протягом кількох хвилин, проте в окремих випадках перевірка може тривати до 30 днів. Після схвалення заявник отримає дозвіл на електронну пошту, і він буде чинним три роки або до закінчення терміну дії паспорта.

Реєстрація в системі буде обов’язковою для всіх, хто подорожує літаком, кораблем або наземним транспортом. Важливо зазначити, що ETIAS не гарантує автоматичний в’їзд до ЄС — остаточне рішення залишатиметься за прикордонними службами відповідної країни.

Раніше ми писали, що Польща, як найближчий сусід України, прийняла велику кількість біженців і продовжує залишатися важливим транзитним маршрутом для українців, які прямують до ЄС чи інших держав. Проте для перетину кордону може знадобитись наявність страхового поліса.

Також ми розповідали, що Німеччина стала ключовим напрямком для інтеграції українських біженців, і їхнє повернення може стати серйозним викликом для нашої країни. Високі зарплати, соціальні пільги та програми адаптації роблять Німеччину привабливою для тривалого перебування.