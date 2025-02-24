Українцям можуть обмежити в’їзд до Польщі — кого зупинять на кордоні у 2025

Черга на кордоні. Фото: УНІАН

Польща, як найближчий сусід України, прийняла значну кількість біженців через війну та залишається важливим транзитним пунктом для українців, які прямують до ЄС чи інших країн. Однак для перетину кордону може знадобитися страховий поліс.

Про те, чому українців можуть не пропустити через польський кордон, повідомили на сайті Visit Ukraine.

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Як українцям отримати страховку в Польщі

Українці мають можливість оформити страховку як у польських, так і в українських страхових компаніях. Кожен із цих варіантів має свої особливості та підходить для різних категорій мандрівників.

У Польщі доступні медичні поліси через Національний фонд здоров'я (NFZ) або приватні компанії. Цей варіант зручний для тих, хто планує тривале перебування з метою роботи чи навчання. Однак важливо врахувати, що:

такі поліси діють лише в межах Польщі, а отже, не покривають витрати під час поїздок до інших країн ЄС;

приватне страхування в Польщі може бути дорогим, особливо якщо передбачає широкий спектр медичних послуг.

Чи можна отримати страховий поліс в Україні

Туристична страховка, оформлена перед виїздом, покриває екстрену медичну допомогу, госпіталізацію та непередбачені витрати під час короткострокових поїздок. Також є можливість придбати поліс, що відповідає вимогам для тривалого перебування в Польщі.

Вибір страхової компанії залежить від планів людини. Проте українські поліси часто є вигіднішим і більш універсальним рішенням, особливо якщо ви плануєте відвідувати не лише Польщу, а й інші країни Європи.

Раніше ми писали, що після початку повномасштабної війни багато українців знайшли притулок у сусідніх європейських країнах, зокрема в Польщі. Місцева влада запровадила різні програми підтримки, зокрема фінансову допомогу для дітей. Втім, деякі громадяни України можуть втратити ці виплати.

Також ми розповідали, що в Чехії та Польщі розглядають нові умови для подальшого перебування українських біженців у Європі після завершення бойових дій. Передбачається автоматичне припинення дії тимчасового захисту, однак українці матимуть можливість залишитися в ЄС.