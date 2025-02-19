Нові правила для українців за кордоном — які зміни розробляють країни ЄС

Українці перетинають кордон з ЄС. Фото: УНІАН

Чехія та Польща розробляють нові правила для легального перебування українців в країнах Європи після завершення воєнних дій в Україні. Планується автоматичне скасування тимчасового захисту, проте українці зможуть залишитися в ЄС на основі інших правових підстав.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан в інтерв’ю Novinky.

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Він зазначив, що Чехія разом із Польщею, яка головує в Раді ЄС, працює над відповідними документами. Планують ухвалити рішення протягом кількох місяців.

Чехія готується до різних сценаріїв, включаючи можливе перемир’я чи офіційне припинення війни. У такому випадку тимчасовий захист буде припинено за чинним законодавством.

Однак українцям дозволять залишатися в Чехії ще рік або півтора завдяки перехідному періоду. Для цього знадобиться перереєстрація за іншими механізмами, які діють для іноземців у ЄС. Загалом пропонується:

автоматичне припинення тимчасового захисту після завершення війни;

введення перехідного періоду для легального перебування українців у Чехії;

необхідність зміни правового статусу для подальшого проживання;

спільна робота Чехії та Польщі над рішенням на рівні ЄС.

Чехія та Польща планують підготувати основний проєкт до кінця червня 2025 року. Остаточне рішення залежатиме від схвалення всіх країн ЄС. Плановий перехідний період свідчить про необхідність підготовки українців до майбутніх змін у їхньому правовому статусі.

Раніше ми писали, що у 2025 році Німеччина продовжує надавати підтримку українцям, які шукають притулку, забезпечуючи їх житлом, медичною допомогою, фінансовими виплатами та можливістю працевлаштування. Однак умови цієї підтримки змінюються, тому варто стежити за новинами та актуальною інформацією.

Також ми розповідали, що з 2017 року між Україною та країнами Європейського Союзу діє безвізовий режим. Це дає можливість українцям в’їжджати до країн ЄС без попереднього звернення до посольства за візою — достатньо мати біометричний паспорт. Втім, у 2025 році правила зміняться: в ЄС впровадять нову систему прикордонного контролю, яка поширюватиметься і на громадян України.