Новые правила для украинцев за рубежом — какие изменения разрабатывают страны ЕС

Украинцы пересекают границу с ЕС. Фото: УНИАН

Чехия и Польша разрабатывают новые правила для легального пребывания украинцев в странах Европы после завершения военных действий в Украине. Планируется автоматическая отмена временной защиты, однако украинцы смогут остаться в ЕС на основе других правовых оснований.

Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан в интервью Novinky.

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Он отметил, что Чехия вместе с Польшей, которая председательствует в Совете ЕС, работает над соответствующими документами. Планируют принять решение в течение нескольких месяцев.

Чехия готовится к различным сценариям, включая возможное перемирие или официальное прекращение войны. В таком случае временная защита будет прекращена по действующему законодательству.

Однако украинцам позволят оставаться в Чехии еще год или полтора благодаря переходному периоду. Для этого понадобится перерегистрация по другим механизмам, которые действуют для иностранцев в ЕС. В общем предлагается:

автоматическое прекращение временной защиты после завершения войны;

введение переходного периода для легального пребывания украинцев в Чехии;

необходимость изменения правового статуса для дальнейшего проживания;

совместная работа Чехии и Польши над решением на уровне ЕС.

Чехия и Польша планируют подготовить основной проект до конца июня 2025 года. Окончательное решение будет зависеть от одобрения всех стран ЕС. Плановый переходный период свидетельствует о необходимости подготовки украинцев к будущим изменениям в их правовом статусе.

Ранее мы писали, что в 2025 году Германия продолжает оказывать поддержку украинцам, которые ищут убежища, обеспечивая их жильем, медицинской помощью, финансовыми выплатами и возможностью трудоустройства. Однако условия этой поддержки меняются, поэтому стоит следить за новостями и актуальной информацией.

Также мы рассказывали, что с 2017 года между Украиной и странами Европейского Союза действует безвизовый режим. Это дает возможность украинцам въезжать в страны ЕС без предварительного обращения в посольство за визой - достаточно иметь биометрический паспорт. Впрочем, в 2025 году правила изменятся: в ЕС внедрят новую систему пограничного контроля, которая будет распространяться и на граждан Украины.