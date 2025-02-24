Украинцам могут ограничить въезд в Польшу — кого остановят на границе в 2025 году

Очередь на границе. Фото: УНИАН

Польша, как ближайший сосед Украины, приняла значительное количество беженцев из-за войны и остается важным транзитным пунктом для украинцев, следующих в ЕС или другие страны. Однако для пересечения границы может понадобиться страховой полис.

О том, почему украинцев могут не пропустить через польскую границу, сообщили на сайте Visit Ukraine.

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Как украинцам получить страховку в Польше

Украинцы имеют возможность оформить страховку как в польских, так и в украинских страховых компаниях. Каждый из этих вариантов имеет свои особенности и подходит для разных категорий путешественников.

В Польше доступны медицинские полисы через Национальный фонд здоровья (NFZ) или частные компании. Этот вариант удобен для тех, кто планирует длительное пребывание с целью работы или учебы. Однако важно учесть, что:

такие полисы действуют только в пределах Польши, а следовательно, не покрывают расходы во время поездок в другие страны ЕС;

частное страхование в Польше может быть дорогим, особенно если предусматривает широкий спектр медицинских услуг.

Можно ли получить страховой полис в Украине

Туристическая страховка, оформленная перед выездом, покрывает экстренную медицинскую помощь, госпитализацию и непредвиденные расходы во время краткосрочных поездок. Также есть возможность приобрести полис, соответствующий требованиям для длительного пребывания в Польше.

Выбор страховой компании зависит от планов человека. Однако украинские полисы часто являются более выгодным и более универсальным решением, особенно если вы планируете посещать не только Польшу, но и другие страны Европы.

Ранее мы писали, что после начала полномасштабной войны многие украинцы нашли убежище в соседних европейских странах, в частности в Польше. Местные власти ввели различные программы поддержки, в частности финансовую помощь для детей. Впрочем, некоторые граждане Украины могут потерять эти выплаты.

Также мы рассказывали, что в Чехии и Польше рассматривают новые условия для дальнейшего пребывания украинских беженцев в Европе после завершения боевых действий. Предполагается автоматическое прекращение действия временной защиты, однако украинцы будут иметь возможность остаться в ЕС.