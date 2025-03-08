Украинцы будут платить за въезд в ЕС в 2025 — сколько будет стоить разрешение

Правила въезда в ЕС — сколько будут платить украинцы в 2025 году
С 2025 года для всех, кто не является гражданином ЕС и не имеет долгосрочной визы, начнет действовать обновленная система контроля пересечения границы — EES (Entry/Exit System). Для украинцев, которые собираются в краткосрочные поездки в страны Шенгена, также введут новое разрешение на въезд, которое планируют сделать платным.
О том, как изменятся условия пересечения границы с ЕС для украинцев в 2025 году, объяснили на официальном ресурсе ETIAS-INFO.
Какие изменения для украинцев готовят в ЕС в 2025 году
Граждане Украины с биометрическими паспортами и в дальнейшем будут иметь право безвизового пребывания в странах Шенгена до 90 дней в течение каждых 180 дней. Главное изменение — обязательное сканирование паспортов в терминалах при пересечении границы и сохранение данных в базе.
Никаких дополнительных платежей или необходимости заполнять дополнительные документы при въезде после запуска системы EES не предусмотрено. Украинцы, которые имеют разрешение на проживание, работу или учебу в ЕС, как и раньше, смогут находиться в Шенгенской зоне сверх указанного периода.
За что придется платить украинцам в 2025 году
Еще одна новинка — система ETIAS (Европейская система информации и авторизации путешествий), которая заработает через несколько месяцев после запуска EES. Она будет касаться всех граждан стран, имеющих право на безвизовый въезд в ЕС, в частности украинцев, путешествующих транзитом, с туристической, деловой или лечебной целью.
Согласно новым правилам, перед поездкой в Шенгенскую зону нужно будет получить предварительное электронное разрешение ETIAS. Это нужно будет делать раз в три года, а стоимость оформления составит 7 евро. Детям до 18 лет и лицам старше 70 лет разрешение будет выдаваться бесплатно.
Как получить разрешение ETIAS
Кроме оплаты сбора, чтобы получить разрешение на въезд в ЕС в 2025 году, украинцам нужно будет выполнить несколько обязательных шагов:
- Получить биометрический паспорт — обязательное условие.
- Заполнить онлайн-заявку — перед поездкой нужно будет подать электронную заявку на сайте системы ETIAS. Процесс займет около 10 минут. Рекомендуется подавать заявку не позднее чем за 96 часов до запланированного пересечения границы.
- Подготовить данные для анкеты — нужно будет указать личную информацию, паспортные данные, историю предыдущих путешествий и ответить на вопросы по безопасности.
- Пройти проверку — система автоматически будет сверять информацию с международными базами данных безопасности.
Большинство заявлений будет рассматриваться в течение нескольких минут, однако в отдельных случаях проверка может длиться до 30 дней. После одобрения заявитель получит разрешение на электронную почту, и оно будет действовать три года или до окончания срока действия паспорта.
Регистрация в системе будет обязательной для всех, кто путешествует самолетом, кораблем или наземным транспортом. Важно отметить, что ETIAS не гарантирует автоматический въезд в ЕС — окончательное решение будет оставаться за пограничными службами соответствующей страны.
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