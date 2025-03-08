Украинцы будут платить за въезд в ЕС в 2025 — сколько будет стоить разрешение

Мужчина проходит паспортный контроль на границе. Фото: УНИАН

С 2025 года для всех, кто не является гражданином ЕС и не имеет долгосрочной визы, начнет действовать обновленная система контроля пересечения границы — EES (Entry/Exit System). Для украинцев, которые собираются в краткосрочные поездки в страны Шенгена, также введут новое разрешение на въезд, которое планируют сделать платным.

О том, как изменятся условия пересечения границы с ЕС для украинцев в 2025 году, объяснили на официальном ресурсе ETIAS-INFO.

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Граждане Украины с биометрическими паспортами и в дальнейшем будут иметь право безвизового пребывания в странах Шенгена до 90 дней в течение каждых 180 дней. Главное изменение — обязательное сканирование паспортов в терминалах при пересечении границы и сохранение данных в базе.

Никаких дополнительных платежей или необходимости заполнять дополнительные документы при въезде после запуска системы EES не предусмотрено. Украинцы, которые имеют разрешение на проживание, работу или учебу в ЕС, как и раньше, смогут находиться в Шенгенской зоне сверх указанного периода.

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Еще одна новинка — система ETIAS (Европейская система информации и авторизации путешествий), которая заработает через несколько месяцев после запуска EES. Она будет касаться всех граждан стран, имеющих право на безвизовый въезд в ЕС, в частности украинцев, путешествующих транзитом, с туристической, деловой или лечебной целью.

Согласно новым правилам, перед поездкой в Шенгенскую зону нужно будет получить предварительное электронное разрешение ETIAS. Это нужно будет делать раз в три года, а стоимость оформления составит 7 евро. Детям до 18 лет и лицам старше 70 лет разрешение будет выдаваться бесплатно.

Как получить разрешение ETIAS

Кроме оплаты сбора, чтобы получить разрешение на въезд в ЕС в 2025 году, украинцам нужно будет выполнить несколько обязательных шагов:

Получить биометрический паспорт — обязательное условие. Заполнить онлайн-заявку — перед поездкой нужно будет подать электронную заявку на сайте системы ETIAS. Процесс займет около 10 минут. Рекомендуется подавать заявку не позднее чем за 96 часов до запланированного пересечения границы. Подготовить данные для анкеты — нужно будет указать личную информацию, паспортные данные, историю предыдущих путешествий и ответить на вопросы по безопасности. Пройти проверку — система автоматически будет сверять информацию с международными базами данных безопасности.

Большинство заявлений будет рассматриваться в течение нескольких минут, однако в отдельных случаях проверка может длиться до 30 дней. После одобрения заявитель получит разрешение на электронную почту, и оно будет действовать три года или до окончания срока действия паспорта.

Регистрация в системе будет обязательной для всех, кто путешествует самолетом, кораблем или наземным транспортом. Важно отметить, что ETIAS не гарантирует автоматический въезд в ЕС — окончательное решение будет оставаться за пограничными службами соответствующей страны.

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