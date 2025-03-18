Платное пересечение границы с Польшей — когда заработают изменения для украинцев

Люди проходят паспортный контроль. Фото: УНИАН

В 2025 году, гражданам Украины, которые планируют выехать в Польшу, придется оформлять специальное разрешение — ETIAS (Европейская система информации и авторизации путешествий). Это обязательное требование будет касаться жителей примерно 60 государств, которые имеют безвизовый режим с ЕС, включая Украину.

О том, сколько будет стоить разрешение и когда заработает новая система, отмечается на сайте ETIAS.COM.

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Сколько придется платить украинцам

Стоимость оформления разрешения составит 7 евро (ориентировочно 316 гривен по актуальному курсу). ETIAS будет действовать в течение трех лет или до окончания срока действия загранпаспорта — в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

От уплаты сбора освобождаются граждане, которым еще не исполнилось 18 лет, а также те, кому более 70 лет. Чтобы получить разрешение, необходимо будет:

Оплатить сбор в размере 7 евро. Заполнить электронную анкету на официальном сайте или в мобильном приложении ETIAS. В форме нужно указать личные данные, номер и серию паспорта, страну, куда планируется первый въезд (в нашем случае Польша), а также ответить на вопросы относительно состояния здоровья, судимостей и предыдущих путешествий. Дождаться подтверждения заявки. В большинстве случаев заявку обрабатывают автоматически за несколько минут. Однако в отдельных ситуациях проверка может длиться до 30 дней, если нужно провести дополнительный анализ.

Рекомендуется подавать заявку минимум за 96 часов до планируемой даты въезда в ЕС. Бронировать билеты и отель также желательно после подтверждения права на въезд.

Когда за въезд в Польшу нужно будет платить

Введение системы ETIAS имеет целью повысить уровень безопасности в ЕС благодаря предварительному контролю путешественников из безвизовых стран. Процедура оформления довольно простая и быстрая, поэтому украинцы и в дальнейшем смогут легко путешествовать по Европе, соблюдая новые правила.

Идея внедрения разрешения ETIAS возникла еще в 2016 году, но его запуск неоднократно переносили. Прогнозировалось, что изменения вступят в силу весной 2025 года, но на сайте ETIAS.COM информация обновилась.

Теперь там отмечается, что новая система заработает в конце 2026 года. Кроме того, после запуска системы предусмотрен переходный период в 3-6 месяцев, в течение которого наличие разрешения будет не обязательно.

Стоит отметить, что наличие ETIAS не отменяет правил безвизового режима. Как и раньше, украинцы будут иметь право находиться на территории Шенгенской зоны до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Однако следует помнить, что даже при наличии разрешения окончательное решение о въезде принимают пограничники конкретной страны.

Ранее мы писали, что в ЕС заработает система ETIAS для контроля краткосрочных путешествий граждан безвизовых стран, включая украинцев. Для въезда нужно будет подать онлайн-заявку и оплатить 7 евро. Однако это требование коснется не всех украинцев.

Также мы рассказывали, что во многих государствах гражданство предоставляют автоматически по месту рождения ребенка. Например, в Канаде новорожденный становится гражданином, даже если его родители - иностранцы.